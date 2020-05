Die Anzahl der Menschen, die in der Südwestpfalz mit dem Coronavirus infiziert ist, sinkt weiter. Am Mittwochmittag galten noch 13 Personen als erkrankt. Obwohl dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz bis Mittwochmittag keine weitere Infektion gemeldet wurde, musste es seine Zahlen nach oben korrigieren. „Drei Personen, die wegen anderer schwerer Erkrankungen anders in der Datenbank geführt wurden, kommen jetzt zu den Infizierten hinzu“, erklärte Landrätin Susanne Ganster. Dies sei auf Wunsch des Robert-Koch-Instituts geschehen. Somit sind dem Gesundheitsamt seit Anfang März 171 positiv auf Sars-CoV-2 getestete Menschen gemeldet worden. 155 davon gelten als genesen, 13 sind noch an Covid-19 erkrankt. Drei positiv auf das Coronavirus Getestete sind gestorben.

