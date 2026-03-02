Eine herbe Niederlage haben am Sonntag die Oberliga-Handballerinnen des TV Hauenstein beim TV Wörth kassiert.

Zu 100 Prozent war sich TVH-Trainer Kevin Hauck sicher, dass sein Team beim Tabellendritten eine Überraschung schafft. Zunächst sah es gut aus. 4:1 führten die in Bestbesetzung angetretenen Hauensteinerinnen nach fünf Minuten. Eine Zeitstrafe gegen Annalena Seibel brachte den TVH aus dem Tritt und mit 4:5 in Rückstand. Hauck zeigte sich mit seiner Abwehr und der stark aufgelegten Torhüterin Luisa Seibel zufrieden. Doch im Angriff fehlte zunehmend die Wurfgenauigkeit. Zur Halbzeit lag der TVH mit 10:12 hinten, auch Wörth agierte fehlerhaft.

Hauck berichtete später von einer guten Halbzeitaussprache. Es wurde ein klarer Plan zurechtgelegt. Doch mit dem Wiederanpfiff erwies sich der als Makulatur. „Über den Kreis und außen ging gar nichts mehr, Wörth wechselte die Torfrau. Wir haben dann Moya Cordell zur Spielerin des Spiels gemacht. Dazu haben wir mindestens sechsmal Pfosten oder Latte getroffen. Durch die schlechten Abschlüsse, meist zu zentral, haben wir uns selbst geschlagen“, erklärte der fassungslose Coach und fügte hinzu: „Wir hätten nur präzise in die Ecken werfen müssen.“

Dauschs Comeback

Obwohl die Wörtherinnen fehlerhaft blieben, bauten sie ihre Führung aus. Nach dem 12:19 (39.) nahm Hauck eine Auszeit. Da war eigentlich schon nichts mehr zu retten. Unter dem Strich steht eine 16:28-Klatsche gegen ein Team, das Hauck spielerisch nicht besser wahrnahm: „Aber sie haben eben besser getroffen.“ Die meisten TVH-Tore erzielten Annalena Seibel (7) und Jade Walburg (3). Positive Randnotiz: Susie Dausch gab überraschend ihr Comeback, kam für kurze Zeit aufs Feld.