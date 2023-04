Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Geschwisterpaar David und Helen Ackermann haben wir in der Innenstadt getroffen. Während der Bruder nur zu Besuch in seiner Heimatstadt ist, weiß die Schwester noch nicht, wo es sie nach ihrem Abitur von Pirmasens aus hinzieht. In unserem Spontaninterview haben die beiden mit uns über ihre Zukunftspläne gesprochen

Als Erstes würden wir gerne etwas über Ihre Person erfahren…



David Ackermann: Ich bin David Ackermann und 25 Jahre alt. Wir beide kommen ursprünglich