Nina Kowalcyzk vom TV Dahn darf bei den deutschen Jugend-Einzelmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik antreten.

Dazu reichte ihr am Sonntag bei der Qualifikation in Nürnberg Platz 13 unter 20 Bewerberinnen in der Juniorinnen-Leistungsklasse 15. „Sie hat einen guten Mehrkampf geturnt und ihre Trainingsleistung abgerufen. Lediglich in der Bandübung hatte sie einen Geräteverlust“, sagte TVD-Trainerin Aline Kriebel.

In der Meisterklasse verpasste dagegen Johanna Herder aus Erfweiler das Ticket zur Einzel-DM in Frankfurt. Die Bundesliga-Gymnastin des TVD belegte in Nürnberg den 17. Platz unter 29 Anwärterinnen. Kriebel: „Johanna gelang ein solider Mehrkampf mit ein paar kleineren Fehlern. Am Ende liegt es am zu geringen Schwierigkeitswert.“