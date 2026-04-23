Der Doppel-Torschütze geht: Nils Strassel verlässt nach der Saison den Fußball-Verbandsligisten FK Pirmasens II und heuert beim einem Klub im Saarland an.

Vergangenen Sonntag traf Strassel zweimal beim 4:2-Sieg der FKP-U23 in Mainz-Marienborn. Der Flügelspieler aus Rieschweiler-Mühlbach hatte damit wesentlichen Anteil daran, dass die Pirmasenser auf einen Nichtabstiegsrang vorrückten. Nächste Saison spielt er aber für Palatia Limbach. „Ich wollte mich mal im Saarland ausprobieren und etwas Neues sehen“, erklärt der 20-Jährige.

Nils Strassel begann bei der SG Rieschweiler mit dem Fußball. In der U15 und U16 spielte er dann für den 1. FC Saarbrücken. „Danach bin ich aus privaten und organisatorischen Gründen aus Saarbrücken zum FKP gewechselt“, erzählt der Student des Bauingenieurwesens.

Beim FKP II nicht so viel Einsatzzeit wie erhofft

Auf der Husterhöhe, wo er vergangene Runde zum U19-Regionalliga-Meisterteam gehörte, habe es ihm stets gefallen, versichert der vielseitige einsetzbare Strassel. Doch er hatte in seinem ersten Jahr in der Männer-Verbandsliga nicht so viel Einsatzzeiten wie erhofft. „Es kommen immer wieder Spieler von der ersten Mannschaft runter. Das ist normal, aber mir fehlen dadurch die Spielminuten. Künftig spiele ich in einer ersten Mannschaft, da ist das anders“, erläutert Strassel und fügt hinzu: „Limbach steht recht gut in der Saarlandliga. Ich wurde zum Probetraining eingeladen, das hat mir sehr gut gefallen. Die beiden Punkte haben die Entscheidung leichter gemacht, auch weil ich den Wunsch habe, mal in der Liga obendrüber, also in der Oberliga, zu spielen. Ich will mehr Spielpraxis und ein wesentlicher Teil des Teams werden.“

Im Verbandsliga-Heimspiel gegen den SV Steinwenden am Sonntag, 15 Uhr, will er aber zunächst beim FKP II weitere Spielminuten sammeln. „In der Hinrunde haben wir in Steinwenden kein gutes Spiel gemacht. Ein Sieg daheim wäre enorm wichtig, um an Steinwenden vorbeizuziehen. Ich will spielen und natürlich wieder ein Tor machen, um dazu beizutragen, dass wir gewinnen“, sagt Strassel. Aktuell liegen beide Teams punktgleich (27) auf den Rängen elf und zwölf. Im Hinspiel setzte sich Steinwenden mit 3:1 durch.