Ein Sportlehrer sollte „rund“ gehen können. Am Montag ist Nils Klein, Sportlehrer am Pirmasenser Hugo-Ball-Gymnasium, diese vermeintlich leichte Koordination des Bewegungsapparats nur mit Mühe gelungen. Denn am Tag zuvor hatte er in der Schweiz erstmals in seinem Leben einen Langdistanz-Triathlon absolviert – und das in einer klasse Zeit.

„Ich bin wie auf Stelzen gelaufen, konnte meine Beine kaum beugen vor lauter Muskelkater. Ich glaube aber, meine Schüler haben es nicht bemerkt“, erzählt der 32-jährige