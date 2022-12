Am Dienstag ist Nikolaustag. Der über Nacht gefüllte Teller oder Stiefel und vielleicht sogar ein Besuch vom Nikolaus persönlich machen den Tag nicht nur für Kinder besonders. Welche Erinnerungen haben die Leute in der Region an diesen märchenhaften Tag und was wird eigentlich geschenkt? Die RHEINPFALZ hat sich in der Pirmasenser Fußgängerzone umgehört.

Sabine Weis hat vier Kinder, von denen drei noch zuhause wohnen. Dem allgemeinen Trend, ihnen heutzutage mehr zu schenken als früher üblich, folgt sie nicht. „Nikolaus ist für uns kein zweites Weihnachten. Wir schenken keine Elektronik, sondern stellen ganz klassisch den Stiefel vor die Tür, der mit Süßem oder Nüssen und Mandarinen gefüllt wird“, erklärt sie. Als sie selbst noch ein kleines Kind war, habe sie Ähnliches geschenkt bekommen und dem Nikolausabend entgegengefiebert. „Mein Onkel hat sich jedes Jahr als Nikolaus verkleidet und ist uns dann besuchen gekommen. Irgendwann habe ich ihn dann an seinen Schuhen erkannt und der Zauber war dahin“, berichtet Weis und lacht. Sabine Weis Foto: Seebald

Kerstin Weber erzählt: „Als Kind ist der Nikolaustag etwas Magisches und Geheimnisvolles. Ich erinnere mich gerne an diese Zeit zurück. Ich konnte morgens gar nicht schnell genug die Treppe von meinem Zimmer runter und nachsehen, was ich bekommen habe“. In ihren Kindergarten sei der Nikolaus auch einmal gekommen – seine imposante Erscheinung mit dem langen Bart, aber vor allem Knecht Ruprecht mit der Rute haben Weber als kleineres Kind mit Angst erfüllt. Ihre eigenen Kinder sind mittlerweile 11 und 17 Jahre alt und bekommen nach wie vor kleine Geschenke am Nikolaustag, gerne werden zu diesem Zweck auch noch die Stiefel vor die Tür gestellt.

Kerstin Weber Foto: Seebald

Dass seine Mutter jedes Jahr den Stiefel befüllt hat, weiß heute Werner Breitsch. „Ich hatte Süßigkeiten und handgestrickte Socken drin. Ich habe mich da als Kind riesig darüber gefreut. Heute bekommen die Kinder viel zu viel geschenkt, da geht die ganze Wertigkeit verloren. Es ist teilweise sehr heftig, was da an Nikolaus abgeht“, findet er.

Werner Breitsch Foto: Seebald

Einen „Heidenrespekt“ hatte auch Stephanie Köhler vor dem Mann mit dem langen Bart und dem roten Mantel. „Meistens war es mein Onkel oder mein Opa, der für uns Kinder in die Verkleidung geschlüpft ist. Besonders gefreut habe ich mich, wenn ich dann eine Hörspielkassette bekommen habe“, sagt sie. Doch für das Nikolaus-Geschenk musste Köhler auch etwas tun, wie sie weitererzählt. „Ich habe jedes Jahr ein Weihnachtsgedicht aufgesagt“, erinnert sie sich. Ihren eigenen Kindern schenkt sie heute etwas mehr als das, was sie früher bekommen hat – Gutscheine etwa, von denen sich ihr Nachwuchs das kaufen kann, was er selbst möchte.

Stephanie Köhler Foto: Seebald

Nico Wahl ist mittlerweile 24 Jahre alt und bekommt von seiner Mutter immer noch ein Geschenk am Nikolaustag. „Letztes Jahr habe ich ein Parfum und einen Gutschein bekommen und da freue ich mich immer noch wie ein kleines Kind“, sagt er. Er selbst schenke zu Nikolaus aber auch ein paar Kleinigkeiten – seinen Geschwistern etwa, vor allem aber seinem kleinen Neffen.

Nico Wahl Foto: Seebald

Das Pärchen Jan Müller und Joan Mahr schenkt sich gegenseitig etwas zum Nikolaustag, gerne auch etwas mehr als nur Süßes. „Die Wertigkeit der Geschenke in der heutigen Zeit finde ich völlig in Ordnung, es sind eben andere Zeiten als früher“, so Müller. An diesem Tag fühle er sich selbst wieder ein bisschen wie ein Kind, jedes Jahr freue er sich aber auch darauf, anderen eine kleine Freude machen zu können. Seine Freundin Joan Mahr hat mit elf Jahren erfahren, dass es den Nikolaus nicht gibt, wie sie sich erinnert. „Da ich ja schon älter war, habe ich das ganz normal aufgenommen und war gar nicht geschockt oder traurig“, erzählt sie.