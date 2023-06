Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Geheimnissen ist das so eine Sache. Journalisten würden sie gerne aufdecken, andere würden gerne verhindern, dass ihr Gebaren an die Öffentlichkeit kommt. Ein solcher Fall sind die Dienstwagen von OB und Landrätin. Zwar berichten die Verwaltungen gerne über die Fahrzeuge, wollen aber partout nicht verraten, was sie dafür bezahlen.

Landrätin Susanne Ganster und Oberbürgermeister Markus Zwick (beide CDU) denken verschärft drüber nach, demnächst mit einem Elektrofahrzeug durch die Lande zu reisen.