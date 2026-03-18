Seit 2024 läuft das Modell „Berufsorientierungszeit“ im Land. Wie jungen Menschen damit geholfen wird, an wen es sich richtet – und warum es im August nicht auslaufen darf.

Schulabschluss in der Tasche – und was kommt danach? Das begonnene Studium oder die Ausbildung passen doch nicht – und dann? Genau an diesen Punkten setzt das Modellprojekt „Berufsorientierungszeit“ (Boz) an, um jungen Menschen Orientierung zu bieten. „Es gibt zu viele Ausbildungs- und Studienabbrüche“, sagt Eva-Maria Herrmann, die Leiterin des Projekts. Sie arbeitet bei der Unternehmensberatung Sefrin und Partner in Pirmasens, die das Boz-Modell umsetzt.

Der Hauptgrund für die hohe Anzahl an Abbrüchen sei die fehlende Orientierung junger Menschen vor Beginn ihrer Ausbildung oder ihres Studiums, sagt Herrmann. Mit dem Projekt wolle man diese Lücke schließen – unabhängig davon, ob die Teilnehmer frisch von der Schule kommen oder bereits einen Ausbildungs- oder Studienabbruch hinter sich haben. „Niemand soll durch das Raster fallen“, betont Stefan Sefrin, Geschäftsführer der Unternehmensberatung in Pirmasens.

Kombination aus Gesprächen und Praktika

Das Modell richtet sich an junge Menschen bis 28 Jahren, die mindestens einen berufsqualifizierenden Schulabschluss haben und in Rheinland-Pfalz wohnen. Ziel sei es, den Teilnehmern Perspektiven aufzuzeigen und sie gezielt zu unterstützen. Dies geschehe durch eine Kombination aus individuellen Gesprächen und Praktika, erläutert Herrmann. „Das Angebot soll möglichst niederschwellig sein.“ Dabei gehe es vor allem darum, Ängste vor dem Berufsleben abzubauen und eine Vertrauensbasis zu schaffen, sagt sie.

In den ersten Beratungsgesprächen werde herausgearbeitet, in welche berufliche Richtung die Teilnehmer gehen möchten, so Herrmann: „Oft haben sich die Menschen noch gar keine Gedanken darüber gemacht, was ihnen beruflich liegen könnte – das gilt es herauszufinden.“ Dabei kommen unter anderem Persönlichkeitstests sowie Analysen zu den Stärken und Schwächen der jungen Menschen zum Einsatz. Im Schnitt erhalten die Teilnehmer zwölf individuelle Beratungstermine, wobei es keine festen Pflichttermine gebe. „Wir passen alles an die individuelle Ausgangslage der Teilnehmer an.“

Handwerkskammer vermittelt Praktika

Im weiteren Verlauf der Beratung spielt praktische Erfahrung eine zentrale Rolle: „Theorie und Praxis liegen oft weit auseinander – deswegen ermutigen wir die jungen Menschen, an verschiedenen Praktika teilzunehmen“, erklärt Herrmann. Immer wieder ermutige man die Teilnehmer, sich mit Karrierewegen im Handwerk zu befassen. Da kommt die Handwerkskammer der Pfalz ins Spiel, die zehn Prozent der Projektkosten übernimmt. Den Rest fördert das Landesministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung.

In Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer werden die Teilnehmer entsprechend ihrer Interessen an Betriebe in der Region vermittelt. Die Handwerkskammer greift dabei auf einen Pool von rund 100 Unternehmen zurück, wodurch sich in der Regel passende Lösungen finden lassen. „Die Zahl der Auszubildenden im Handwerk sinkt seit Jahren“, sagt Roger Bier, stellvertretender Leiter der Abteilung Berufsausbildung bei der Handwerkskammer der Pfalz. Durch das Boz-Modell erreiche man mehr junge Menschen.

„Wir wollen, dass das Projekt verlängert wird“

Am Ende sollen die Teilnehmer durch Beratung und Praxiserfahrung eine fundierte Entscheidung für ihren weiteren Ausbildungs- oder Berufsweg treffen können, erklärt Herrmann. „Eine neutrale Instanz ist dabei oft wichtig.“

Insgesamt stehen im Projekt 90 kostenfreie Teilnahmeplätze zur Verfügung. Das Boz-Modell wurde im Juli 2024 gestartet und läuft nach einer ersten Verlängerung bis August 2026. „Wir wollen, dass das Projekt verlängert wird – der Bedarf ist da“, sagt Sefrin. Von den bisher 71 Teilnehmern hat laut Herrmann mehr als die Hälfte den Übergang in eine Ausbildung, ein Studium oder einen ähnlichen Anschluss geschafft. Bis Mai rechne man damit, alle 90 Plätze zu belegen – dennoch sollen sich Interessierte weiterhin anmelden: „So wird am besten klar, dass das Projekt weiterlaufen muss.“