Der Grüne-Kreisverband wird die kommenden beiden Jahre gemeinsam mit Felicitas Lehr als Vorsitzende in Angriff nehmen. Wie alle Vorstandsmitglieder wurde die seit 2017 dem Kreisverband Pirmasens vorstehende Lehr am Donnerstag in ihrem Amt bestätigt. Die dem Stadtrat angehörende Annette Sheriff ist zweite „Sprecherin“, wie Bündnis 90/Die Grünen ihr Vorstandsamt noch nennen. „Nach 34 Jahren, in denen ich stets ein Amt in unserer Partei wahrgenommen habe, ist für mich Schluss“, sagte der gesundheitlich angeschlagene Manfred Vogel, nachdem er den Kassenbericht vorgelegt hatte. Für ihn übernahm Harald Faul, der als Einziger der zehn zur Versammlung erschienenen Mitglieder in einem Grünen-T-Shirt erschienen war.

Es ging fast familiär zu bei der Mitgliederversammlung in einem Nebenzimmer des TuS/DJK-Sportheims. Allerdings war keine euphorische Stimmung auszumachen. Zu ernüchternd waren die Ergebnisse bei den zurückliegenden Europa- und Kommunalwahlen gewesen. „Ich habe damit gerechnet“, sagte Lehr, die für den Kreisverband die Kontakte nach Mainz hält. Statt drei konnten nun nur noch zwei Parteimitglieder einen Sitz im Stadtrat ergattern: Annette Sheriff und der erst 20-jährige Luis Wittmer, der zur Zeit Urlaub in Norwegen macht. Er fehlte deswegen auch bei der Verteilung der Sitze im Hauptausschuss der Stadt Pirmasens, was zur Folge hatte, dass die Grünen nun keinen Sitz mehr dort innehaben. „Rein mathematisch ist alles rechtens, aber es war auch unser Fehler, dass wir aus dem Hauptausschuss rausgeflogen sind“, sagte Sheriff, dass sie persönlich dafür geradestehe. Mit Konsequenzen muss sie aber wohl nicht rechnen. Sheriff ergänzte, dass Die Grünen „vor der Wahl mit der CDU gesprochen“ habe. Nach einem freundlichem Eintritt in die Gespräche sei bald deutlich geworden: „Da geht nichts zusammen“.

Felicitas Lehr berichtete von „einem tollen Wahlkampf unseres kleinen Kreisverbandes“. Über das Ergebnis „darf man frustriert sein, aber nicht dabei bleiben“. Besuch hatten die Kreis-Grünen von der Bundestagsabgeordneten Misbah Khan (Neustadt), die einen kurzen Einblick in ihre Berliner Arbeit gab. Sie ist im Ausschuss für Digitales, für Inneres und Heimat, sowie Menschenrechte und humanitäre Hilfe tätig. Dabei sagte sie unter anderem: „Es war bis letzte Woche nicht sicher, ob die Koalition hält. Unsere Parteispitze hatte sich auf Neuwahlen eingestellt.“ Kahn befindet sich auf einer „Sommertour“, wobei sie pfälzische Einrichtungen besucht, am Freitag etwa das Müllheizkraftwerk in Pirmasens .

Wahlen