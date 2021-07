Die Niedersimter wollen im August ihre Spenglerkerwe veranstalten. Ortsvorsteher Timo Völker berichtete im Ortsbeirat von den Plänen für 20. bis 23. August. Der große Umzug wird allerdings ausfallen.

„Die Spenglerkerwe ist in Planung. Wir wollen mit wenig Aufwand etwas anbieten“, sagte Völker der RHEINPFALZ auf Nachfrage. Das Geschehen soll sich auf dem früheren Fußballplatz konzentrieren, wo derzeit Jakel Bossert mit seiner Ponywelt ein Unterhaltungsangebot macht. Die Infrastruktur sei vorhanden, und die Corona-Regeln seien durch die Ponywelt schon eingeübt, begründete der Ortschef den Umzug vom Dorfplatz auf den Sportplatz.

Ortsumgehung: Vorstellung in Herbst

Gute Nachrichten hatte Völker von den Planern des Landesbetriebs Mobilität für die Umgehung von Niedersimten zu verkünden. Die Pläne seien so weit fortgeschritten, dass an eine öffentliche Präsentation im Herbst zu denken sei. Die Verkehrssituation im Ort selbst wurde durch Einsätze des Ordnungsamtes im Bereich der Bäckerei in der Ortsdurchfahrt entschärft. Parkende Kunden sorgten vor der Bäckerei für gefährliche Situationen. Völker hat mit dem Bäckereibetreiber gesprochen. Die Kunden parkten jetzt andernorts im Dorf, berichtete der Ortsvorsteher.

Fertig ist die neue Heizung im Kindergarten. Die aus Gastherme und Wärmepumpe bestehende Anlage habe 140.000 Euro gekostet, berichtete Völker, der sich über das Zeichen der Standortsicherung freut.

Keine Raser im Gersbachtal

Den Beschwerden über zu schnelle Autofahrer im Gersbachtal ist die Verwaltung mit der Installation eines Verkehrszählungsgeräts nachgegangen. Die Verkehrsbelastung in der hauptsächlich von Spaziergängern frequentierten Straße liege bei 500 Autos am Tag. Eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 34 Stundenkilometern wurde gemessen, was nicht viel höher ist als die erlaubten 30 Stundenkilometer.