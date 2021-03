Seit Montag dürfen in Rheinland-Pfalz Tierparks und Zoos wieder öffnen. Von diesen Lockerungen profitiert auch die Ponywelt in Niedersimten

Dass jetzt alles ganz schnell gehen muss, war für die Betreiber der Ponywelt ganz klar, als sich vor einigen Tagen die Möglichkeit zur Öffnung unter verschärften Hygiene-Bedingungen abzeichnete. Ab Samstag dürfen Jakel Bossert und seine Familie wieder Gäste auf ihrem Gelände begrüßen, mussten dafür jedoch innerhalb kurzer Zeit an vielen Stellen den aktuellen Regeln Rechnung tragen.

So dürfen zwar keine Spielgeräte genutzt werden, dafür packen viele Hände mit an, um neue Gatter und Zäune zu zimmern, in denen nun sämtliche Bossert-Tiere gezeigt werden. „Wir haben jetzt doppelt so viele Gehege wie vorher und bieten noch mehr Bauernhof- und Zirkustiere, zum Beispiel auch die großen Pferde, die bisher auf dem anderen Gelände gestanden haben.“ Jakel Bossert freut sich darauf, endlich wieder loslegen zu dürfen. Mit einigen Laufenten gesellt sich sogar eine ganz neue Tierart hinzu.

„Sobald es weitere Lockerungen gibt, werden wir uns anpassen und natürlich auch wieder Spring- und Hüpfburg anbieten“, so Bossert, der in der gesamten Pfalz Unterstützer gefunden hat, die ein Überleben in den vergangenen Monaten ermöglicht haben.

