Nach einem Wasserrohrbruch in der Lothringer Straße in Niedersimten am 20. Januar hatten die Stadtwerke geplant, zu Beginn dieser Woche die Straßendecke provisorisch zu schließen. „Trotz aller Bemühungen war es nicht möglich, Material zur Herstellung der Winterdecke für das betroffene Fahrbahnstück zu bekommen. Die Stadtwerke suchen mit Hochdruck nach einer alternativen Lösung. Bis es soweit ist, muss die Baustelle weiterhin auf Sicht umfahren werden“, erklärten die Stadtwerke am Dienstag. Daher bleibt die Lothringer Straße in Höhe Hausnummer 36 halbseitig auf einer Länge von rund 15 Metern gesperrt.