Draußen ist es ungemütlich. Es ist nass, und die Kälte kriecht allmählich von den Füßen nach oben. Endlich zu Hause – jetzt einen heißen Tee und dann ab vor die Heizung. Aber halt: warme Heizung – das war einmal angesichts der hohen Heizkosten. Wenn man sich allerdings schon Wasser heiß macht für einen Tee, dann doch gleich einen Liter mehr für eine Wärmflasche, die direkt dort wirkt, von wo die Kälte in den Körper gezogen ist – an den Füßen. Und tatsächlich gibt es das: eine Wärmflasche eigens für die Füße. Reinschlüpfen und wohlfühlen. Mit diesem Fußwärmer gehören kalte Füße der Vergangenheit an. Die gefüllte Wärmflasche in den Fleece-Bezug stecken und dann schnell mit den Füßen hinein. Aber Vorsicht: Auch wenn der rutschfeste Boden sicheren Halt verspricht, durch die Wohnung spazieren kann man damit nicht.

Gesehen bei cultous.de.

24 Türchen gehen am Adventskalender auf, dann ist Weihnachten. Auch die RHEINPFALZ hat einen Adventskalender für Sie mit 24 kleinen, nicht alltäglichen und zuweilen kuriosen Geschenktipps.