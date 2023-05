Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Frauen in Fußballjobs sind immer noch selten. Starke Frauen gibt es aber in den hiesigen Klubs. Nicole Rothhaar-Hock hält den TuS Maßweiler am Laufen. Den Klub kennt sie von Kindesbeinen an, kümmert sich in familiärer Tradition ums Sportheim und um ganz viel Organisatorisches. Eine Sache nervt sie allerdings gewaltig.

Bei der TSG Mittelbach, einem Mehrspartenverein, ist Anne Bauer die Chefin. Anne Fink ist beim nicht mehr im Spielbetrieb befindlichen SC Reifenberg die Anführerin. Beim TuS Maßweiler,