In den fünf Männer-Klassen des Fußballkreis Pirmasens/Zweibrücken sind vor dem letzten Spieltag am Wochenende nur noch wenige Entscheidungen offen. Am spannendsten ist es in der A-Klasse.

Dort müssen immerhin noch fünf Vereine bangen. Den SC Stambach (17 Punkte) und den SV Obersimten (22) kann bei mindestens drei, wahrscheinlich aber vier Absteigern nichts mehr retten.