Im Verfahren wegen 33 dubioser Pakete, die zwischen September und November 2018 über ein Pirmasenser Nagelstudio nach Tschechien und wohl weiter nach Vietnam geschickt wurden, hat das Amtsgericht Pirmasens am Donnerstag eine 34-jährige Vietnamesin zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt. Als Auflage muss die Frau 150 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten.

Das Amtsgericht hielt die 34-Jährige der „Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte in 33 Fällen“ für schuldig. Das ist eine Art Geldwäsche, nur dass es nicht um Geld ging, sondern um Waren, die quasi „gewaschen“ wurden.

Mit den Kreditkartendaten von Personen aus verschiedenen Regionen Deutschlands waren betrügerische Abbuchungen für angebliche Internet-Bestellungen bei einem Drogeriemarkt und einer Windelfirma erfolgt. Die Spur der ausgelieferten Pakete führte in ein Pirmasenser Nagelstudio.

Die Angeklagte, die zeitweilig Mitinhaberin des Nagelstudios war, hatte am ersten Verhandlungstag behauptet, sie habe Flohmarktartikel über Tschechien zu Verwandten nach Vietnam geschickt. Dann hatte sie angegeben, auch andere Vietnamesen hätten Pakete an sie geschickt, damit sie diese über Tschechien zu deren Verwandten nach Vietnam weiter schicke. Aber es gab Zustellungsnachweise für besagte Drogerieartikel in das Nagelstudio.

Zehn Mal am Tag klingelt der Paketbote

Am Donnerstag erzählte nun eine ehemalige Mitarbeiterin des Studios, sie habe für die Pakete, die mit üblichen Paketdiensten angeliefert wurden, unterschreiben müssen, da sonst keiner da gewesen sei. Ihre beiden Chefinnen hätten nicht im Nagelstudio gearbeitet. Es seien sehr oft und sehr viele Pakete gekommen, etwa zehn Mal am Tag habe sie unterschrieben. Sie habe sich über die vielen Pakete gewundert, aber eine Chefin, nicht die Angeklagte, habe ihr gesagt, es sei Essen und Kleidung für ihre vielen Verwandten in Vietnam. Nach zwei Monaten sei die Angeklagte als Mitchefin aufgetaucht und habe sich um das Abholen der Pakete gekümmert. Ein Vietnamese, der kein Deutsch sprach, habe ein bis zwei Mal die Woche die Pakete mit einem weißen Bus abgeholt.

Verteidigerin fordert Freispruch

Damit sah das Gericht die Behauptung der Angeklagten von den Flohmarktartikeln für die Verwandten widerlegt. Täglich zehn Pakete: Das könne nicht nur auf dem Flohmarkt gekaufte Ware gewesen sein, die weitergeschickt wurde, folgerte die Richterin. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft sah den Tatnachweis im Geschäftsgebaren, das mit der eigentlichen Tätigkeit eines Nagelstudios nichts zu tun hatte. Zehn Pakete pro Tag: „Soweit kann Entwicklungshilfe nicht gehen, dass sie nur Verwandte unterstützt“, folgerte er und forderte eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten für die nicht vorbestrafte 34-Jährige.

Die Verteidigerin plädierte hingegen auf Freispruch. Sie sah es als nicht bewiesen an, dass genau die strittigen 33 Pakete von ihrer Mandantin bestellt, in Empfang genommen und weitertransportiert wurden. Es könnte auch der Lieferservice der anderen Chefin gewesen sein. Denn diese habe einen sprunghaften Handel mit Paketlieferungen betrieben und über das Internet dafür geworben, so die Verteidigerin.