So wie die Grundsteuerreform in Rheinland-Pfalz und in Pirmasens umgesetzt wird, kann sie vom Bundesverfassungsgericht nicht gedacht gewesen sein.

Was wir aktuell in Pirmasens – und ganz Rheinland-Pfalz – mit der Grundsteuerreform erleben, das wollte das Bundesverfassungsgericht sicher nicht, als es dem Gesetzgeber vor acht Jahren aufgetragen hat, ein neues Steuermodell zu entwerfen. Denn was sich in diesem Bundesland aktuell abspielt, führt die höchstrichterliche Entscheidung ad absurdum. Gewollt war ein gerechteres Bemessungsverfahren für die Grundsteuer, in Rheinland-Pfalz wird genau dieses Ziel durch die Landesregierung torpediert.

Denn wer nun bei der Steuerbemessung günstiger wegkommt, dem wird diese Ersparnis durch höhere Hebesätze wieder weggenommen. Der Grund: Die Landesregierung hat Städten und Gemeinden auferlegt, dass sie die nach der Reform geringeren Steuereinnahmen durch enorme Steigerung der Grundsteuersätze wieder hereinholen müssen.

Aber auch der Weg, den nun viele Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz gehen, darf nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Einmal per se zu sagen, dass Unternehmen und Geschäftsleute reich genug sind, um einen wie in Pirmasens doppelt so hohen Grundsteuersatz zu zahlen, legt zwar die Basis für eine einfache Lösung, die aber ihre Tücken hat.

Splitten: Einfacher Weg mit Tücken

Spätestens wenn Grundstücke mit Gebäuden, in denen Geschäftsräume und Wohnungen vermietet sind, als Nichtwohngrundstücke gewertet werden, hört es mit der Gerechtigkeit auf. Denn warum sollen die Mieter in solchen Häusern über ihre Nebenkosten doppelt so hoch belastet werden mit der Grundsteuer als Mieter zwei Straßen weiter, die in einem reinen Wohnhaus leben? Ob diese Konsequenz der Aufteilung der Grundsteuer in Wohn- und Nichtwohngrundstücke dem Stadtrat bewusst war?

Und da reden wir noch nicht einmal darüber, dass nicht alle Gewerbetreibenden in dieser Stadt wirklich finanziell bessergestellt sind – der Klassenkampf lässt bei dieser Denkweise grüßen. Und da reden wir auch nicht darüber, dass eine exorbitant hohe Grundsteuerbelastung für Unternehmen ein Standortnachteil ist. Und am Ende reden wir auch nicht darüber, dass die Zeche am Ende der Verbraucher zahlt, wenn sich die Steuererhöhung auf die Produktpreise niederschlägt.