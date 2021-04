Aufatmen bei den Judoka: „Randori“, wie der Übungskampf genannt wird, ist nach der Corona-Zwangspause seit 24. Juni ebenso wie Mattentraining mit gewissen Einschränkungen auch in Hallen wieder erlaubt. Doch nicht alle Vereine der Region Pirmasens nutzen die teilweise zurückgewonnene Freiheit.

„Wir trainieren einmal wöchentlich und zwar Jugend und Erwachsene gemeinsam“, informiert Werner Linek von der TS Rodalben. Nach jedem Training im Dojo (Übungsraum) in der Halle am Rathaus werden die Matten desinfiziert, und beim Randori achten die Übungsleiter darauf, dass entweder Geschwister oder gute Freunde gemeinsam trainieren, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Selbstverständlich werde penibel darauf geachtet, so Linek, dass die erlaubte Maximalanzahl von zehn Trainierenden nicht überschritten wird.

Grüße im Stand

Das Training starte mit der Desinfektion der Hände, auch müsse Mundschutz beim Betreten des Dojos getragen werden. Das An- und Abgrüßen vor und nach jedem Training werde nicht, wie sonst üblich, auf Knien, sondern im Stand durchgeführt. Nach dem Training verlassen die Sportler die Sportstätte, ohne zu duschen, denn die Duschen sind noch gesperrt. „Jeder war erpicht darauf, mal wieder auf der Matte zu stehen, und jeder freut sich darauf, ein paar Griffe anzusetzen“, stellt Linek fest.

Zeit zum Schleifen

„Wir trainieren bis zu viermal wöchentlich mit den Kaderathleten. Die Nachfrage ist so groß, dass wir locker noch mehr Trainingseinheiten anbieten könnten“, berichtet Dirk Biehler, Trainer beim Judoclub Schindhard. Nach einem ausgetüftelten Plan stellt Biehler die einzelnen Trainings im Dorfgemeinschaftshaus zusammen. Die erste Gruppe trainiert ab 17.30 Uhr zunächst für eine Stunde Judo und geht dann joggen. Eine Viertelstunde lang werden die Matten desinfiziert, dann startet die zweite Gruppe um 18.45 Uhr, geht ab 19.45 Uhr mit der dritten Gruppe joggen, die ab 20.15 Uhr das Dojo nach Desinfektion nutzt. So kommen möglichst viele Athleten zum Trainieren. und die Hygiene ist immer gewahrt. Zu den Kaderathleten gehören die Geschwister Hanna und Jan Burkhard sowie Erik Wilke und Emely Biehler. Dass derzeit noch keine Wettkämpfe stattfinden können, kommentiert Biehler so: „Das stimmt, es ist aber Zeit zum Schleifen.“ Die Allerkleinsten, die Sieben- und Achtjährigen, üben einmal wöchentlich eine Stunde.

An der frischen Luft wird derzeit noch beim TV Pirmasens trainiert und zwar seit Beginn der Corona-Pandemie. Eva Hillesheim, die Europameisterin von 1977 und Trägerin des 7. Dan, leitet das Training. Meist wird auf dem Gelände am Eisweiher gesportelt, sagt Erik Köstel, ebenfalls Judotrainer beim TVP. Aber auch an anderen schönen Plätzen der Stadt sieht man die TVP-Judoka beim Training. Köstel: „Unser Dojo im Jahnsaal des TVP bietet die Standards zur Einhaltung der Hygieneregeln nicht, deshalb verzichten wir darauf gänzlich.“

Training im Regen

Das werde sich auch in den Sommerferien nicht ändern. „Nach den Ferien sieht man weiter“, hegt er die Hoffnung auf weitere Lockerungen, die auch ein Training im Dojo wieder möglich machen. Die Marschrichtung des TVP laute so: während der Pandemie eher vorsichtig zu agieren, als ein Risiko einzugehen. Aber auch das Training im Freien habe seine Vorteile. Einmal habe es wie aus Eimern geschüttet – das sei das Training gewesen, das mit am meisten Spaß bereitet habe, erzählt Köstel.

„Bei uns ist Trainingspause bis Ende der Sommerferien“, informiert Simon Küchler vom Budo-Club Samurai Niedersimten. Die rund 40 Judoka und die etwa genauso vielen Ju-Jutsu-Kämpfer des Vereins nutzen üblicherweise in der Alten Schule des Pirmasenser Stadtteils ein kleineres Dojo und einen etwas größeren Trainingsraum. Beide Räume seien, so Küchler, nicht geeignet, alle Hygienevorschriften zu erfüllen. Aus diesem Grund müssen sich die Athleten bis nach den Sommerferien mit dem Kämpfen gedulden.