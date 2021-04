Die Einschränkungen im Pirmasenser Einzelhandel bleiben vorerst bestehen. Das hat das Neustadter Verwaltungsgericht klargestellt. Eine Einzelhändlerin hatte sich mit Unterstützung von Kollegen und des Einzelhandelsverbandes gegen die Corona-Auflagen gewandt. Das Verwaltungsgericht hat am Dienstag mitgeteilt, dass es die Einschränkungen als rechtmäßig erachtet. Die Händlerin hatte unter anderem darauf hingewiesen, dass die hohe Corona-Inzidenz auf Infektionen in Kindertagesstätten zurückzuführen seien und nicht auf den Einzelhandel. Dieses Argument ließen die Richter aber nicht zählen. Seit dem 24. März liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Pirmasens deutlich über 100 – dem Schwellenwert, der gemäß der Landesverordnung drastischere Einschnitte notwendig macht. Gegen den Beschluss ist das Rechtsmittel der Beschwerde zum Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zulässig.