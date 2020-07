Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 11.45 Uhr wurde ein neunjähriger Junge leicht verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, befuhr die 85-jährige Fahrerin eines Renault Clio die Straße „In den Birkenäckern“ und wollte an der Kreuzung „Am Häusel“ nach rechts in die Einbahnstraße einbiegen. Als sie an der Sichtlinie anhielt, um den von links kommenden Verkehr einzusehen, kollidierte ein unvermittelt von rechts kommender neunjähriger Junge mit dem bereits stehenden Auto. Der Junge war mit seinem Fahrrad auf dem Bürgersteig entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Der Unfallhergang sei von einem Zeugen bestätigt worden, so die Polizei. Der Junge verletzte sich leicht. Der Sachschaden wird auf insgesamt 1100 Euro geschätzt.