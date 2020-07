Ein neunjähriger Junge wurde bei einem Unfall am Donnerstag in Waldfischbach-Burgalben leicht verletzt. Er fuhr mit seinem Mountainbike durch den Pirminiusring Richtung Welschstraße und verlor in der Kurve die Kontrolle über das Rad. Das Kind stürzte auf die Straße, hatte laut Polizei aber Glück im Unglück: Ein Auto erfasste das Fahrrad und überrollte es. Zu einem Zusammenstoß des Wagens mit dem Jungen kam es aber nicht.