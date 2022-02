Der Nachrichtenüberblick für die Südwestpfalz: Heute mit einer Mischung aus kuriosen Geschichten, einer jungen Pirmasenserin, einer älteren Dame aus Zweibrücken und einem innovativen Wohnprojekt in einem Kloster.

Eine beeindruckende Geschichte hat uns die neunjährige Mila erzählt. Sie hat einen Großteil ihres Taschengeldes für einen guten Zweck gespendet. Warum sie das gemacht hat, steht hier.

Das Zweibrücker City-Outlet war damals eine interessante Idee, es hat aber nicht geklappt. Oberbürgermeister Marold Wosnitza hat jetzt einen Plan.

Zum Jahresende startet in Pirmasens eine neuartiges Projekt. In einem Kloster mitten in der Stadt wollen Nonnen eine Art Alters-WG gründen. Das Angebot richtet sich an Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf. Das Land unterstützt das Vorhaben mit einer Fördersumme. Details zu dem Projekt gibt es hier.

Wer wissen will, was mit den Bärmesenser Originalen Fetthans, Schbidal-Lui, Zwiwwel und Kaffee-Lotte auf sich hat, erfährt es hier.

Viele Zweibrücker kennen „es Ambosse Käthe“ als passionierte Radsportlerin und Stadtmeisterin im Schwimmen. Jetzt feiert sie ihren 100. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch!

Die Bahnhofstraße ist kein Rodalber Aushängeschild, die Schillerstraße ist zu dunkel, das Jugendhaus ist veraltet, in der Innenstadt ist zu viel Verkehr. Das kritisieren Planer. Sie zeigen aber auch auf, wie Rodalben schöner werden kann. Dabei spielt auch die Rodalb eine Rolle.

Seit der Pleite der Drogerie-Kette Schlecker fehlte ein solches Angebot in Dahn. Jetzt, zehn Jahre später, entsteht in Dahn-Reichenbach ein neuer Drogerie-Markt.

Die elektronischen Helferlein im Haushalt sind eine prima Sache. So lange sie funktionieren. Unsere Kolumnistin Sigrid Sebald kann ein Liedchen davon singen.