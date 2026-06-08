Die Pirmasenser Stadtbücherei feiert ihren 125. Geburtstag und beteiligt sich auch im Jubiläumsjahr am Lesesommer – zum 18. Mal in Folge.

„Internet und neuen Medien zum Trotz, bleibt das Lesen von Büchern ein fundamental wichtiger Bildungsbaustein, der eine selbstständige Weiterentwicklung unserer Kinder und Jugendlichen ermöglicht“, sagt der Pirmasenser Beigeordneter Denis Clauer. Ziel des beliebten Mitmachangebots sei es, Mädchen und Jungen zwischen sechs und 16 Jahren einen unkomplizierten, spielerischen Zugang zur Welt der Bücher zu eröffnen. Dies geht aus einer Mitteilung der Pirmasenser Stadtverwaltung hervor.

„Lesekompetenz ist die zentrale Grundlage für Bildungserfolg und Voraussetzung für einen verantwortungsvollen Umgang mit Informationen“, wird auch Büchereileiterin Ulrike Weil zitiert. Das Lesen begleite die persönliche Entwicklung und kulturelle Bildung über alle Lebensphasen hinweg, so die 60-Jährige. Ein besonderes Anliegen der Stadtbücherei ist es, auch Kinder und Jugendliche zu erreichen, die wenig oder ungern lesen.

Roboter werben für den Lesespaß

In diesem Jahr präsentiert sich der Lesesommer im frischen Design: An die Stelle der frechen Lesemonster sind liebenswerte Roboter getreten. Speziell für die Aktion wurden rund 500 neue Bücher angeschafft. Titel lassen sich bequem von zu Hause aus über den Internetkatalog der Stadtbücherei recherchieren. Zusätzlich stehen E-Books aus der Onleihe (www.onleihe-rlp.de) als Lesesommer-Lektüre zur Verfügung.

Die Aktion erstreckt sich über neun Wochen und verspricht in den Sommerferien ein spannendes, kostenloses Leseabenteuer. Zugleich sollen regelmäßige Bibliotheksnutzung, Lese- und Textverständnis sowie sprachliche Kompetenz gefördert werden.

Wer sich ab Montag, 15. Juni, anmeldet, erhält einen Lesesommer-Club-Ausweis. Zu jedem gelesenen Buch können Teilnehmende einen Buchcheck ausfüllen oder einen Online-Buchtipp abgeben. Neu sind kreative Präsentationsformen: etwa Bastelarbeiten, Collagen, Lego-Modelle sowie Audio- oder Videobeiträge. Die Unterlagen stehen unter www.pirmasens.de/lesesommer bereit und liegen zusätzlich in der Stadtbücherei aus.

Bei einer Tombola gibt es attraktive Sachpreise, außerdem winken Chancen bei der landesweiten Verlosung. Alle, die mindestens drei Bücher lesen, erhalten eine Urkunde. Zu den insgesamt 40 Preisen gehören ein Aufenthalt im Europa-Park, ein Hoverboard, eine Switch, Spiele und Bücher. Zahlreiche Schulen honorieren die Teilnahme mit einem positiven Vermerk im nächsten Halbjahreszeugnis. Die VR-Bank und die „Kinder- und Jugendhilfestiftung Rainer Jochum“ unterstützen die Aktion in Pirmasens erneut finanziell.

Info

Die Stadtbücherei, Dankelsbachstraße 19, ist montags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, dienstags und mittwochs durchgehend von 10 bis 16 Uhr sowie freitags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Das Team ist telefonisch unter 06331 842358 oder per E-Mail an stadtbuecherei@pirmasens.de erreichbar.