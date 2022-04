Kinderbetreuung boomt bundesweit. In Pirmasens waren in der Summe zuletzt 1543 Jungs und Mädchen im Alter von bis zu 14 Jahren tagsüber in einer Krippe, einem Hort, einer Kita, oder bei einer Tagesmutter untergebracht (ohne Doppelzählungen), davon hatten 34,8 Prozent oder 537 ausländische Wurzeln.

Die jetzt veröffentlichten Zahlen stammen allerdings vom 1. März 2021. Im Jahr davor meldeten die Einrichtungen bei uns zu diesem Stichtag insgesamt 1506 betreute Kinder (darunter 34,9 Prozent oder 526 Kinder mit ausländischen Wurzeln) für die Kinderbetreuungsstatistik der Statistischen Ämter, die in die Regionaldatenbank einfließen. 2019 waren es 1536 und im Jahr 2018 hatte die Zahl bei 1439 betreuten Kindern gelegen. Die aktuelle Kinderbetreuungsquote in Pirmasens liegt bei den Kindern zwischen drei und unter sechs Jahren laut Regionalatlas der Statistischen Ämter bei 88,6 Prozent. Das ist Platz 359 in der Bundesliga der Kinderbetreuung.

Auf Platz eins liegt unter den 403 ausgewerteten Stadtstaaten, Städten und Landkreisen Rostock mit einer Quote von 103,7 Prozent. Das ist möglich, weil Kinder doppelt gezählt werden, die den Tag über von einer Betreuungsform in eine zweite wechseln. Die niedrigste Quote hat Delmenhorst mit 73,2 Prozent.

27 Kinder bei Tageseltern

Zwei Angebote für die Kinderbetreuung stehen zur Auswahl: Tagesmutter oder Kita. Klarer Favorit ist bei den Eltern landauf, landab der Kita-Platz. In Pirmasens registrierten die Statistiker über alle Altersgruppen hinweg insgesamt 1530 betreute Kinder in Tageseinrichtungen und 27 (teilweise ergänzend) durch Tageseltern betreute Buben und Mädchen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Kita-Kinderzahl um 37, die der Tagesmütter-Kinder stieg um zwei.

Bei der Nachfrage nach Plätzen für die Jüngsten sieht es so aus: In Pirmasens besuchten zum Stichtag 247 Kleinkinder unter drei Jahren einen Kindergarten oder eine Kita, weitere zwölf waren (eventuell auch zusätzlich) bei einer Tagesmutter. Unterm Strich gab es 258 betreute Kleinkinder. Das sind 49 mehr als im Vorjahr.

Die Drei- bis Sechsjährigen, also die Kinder im klassischen Kindergartenalter, bilden bundesweit mit mehr als 2,2 Millionen Kindern die stärkste Gruppe der „Fremdbetreuten“. In Pirmasens besuchten aus dieser Altersgruppe 978 Buben und Mädchen Kindergärten. Bei den Kindern von sechs bis 14 Jahren sind 305 in Einrichtungen in Betreuung. „Mittagsverpflegung“ kommt in Pirmasens bei 876 Kindern oder 56,77 Prozent aller betreuten Kinder auf den Tisch.