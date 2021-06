Wegen Einbruchsdiebstahls und Sachbeschädigung in einem Pirmasenser Hotel hat das Amtsgericht am Dienstag einen 35-jährigen Mann zu neun Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Und es ordnete die Einziehung von 425 Euro Beutewert an.

Eigentlich habe er am 21. Oktober nur im Treppenhaus schlafen wollen, da er damals obdachlos gewesen sei, erzählte der Angeklagte vor Gericht. Per Zufall habe er ein niedrig gelegenes, gekipptes Fenster gesehen und sei eingestiegen. Da er zuvor Alkohol und Drogen konsumiert habe, sei seine „Hemmung nicht sehr groß“ gewesen, sagte er.

An der Rezeption des Hotels zerbrach er eine Kaffeetasse und entnahm das Münzgeld. Dann hebelte er mit einer vorgefundenen Schere die Kasse auf und nahm das Bargeld an sich. Aus dem Kühlschrank bediente er sich an einer Cola-Flasche und trank sie halb aus. Als ein Alarm losging, soll er auf den Melder eingeschlagen und die Platine beschädigt haben. Durch eine so genannte Paniktür, die nur nach außen aufgeht, entkam der Mann mit 425 Euro Beute.

Er „streite die Vorwürfe nicht ab“, sagte der 35-Jährige. Aber dass er den Alarmmechanismus zerstört habe, davon wisse er nichts. Als der Alarm losging, sei er sofort aus der Tür gerannt. Das gestohlene Geld habe er für Drogen und Essen ausgeben wollen, gestand der Mann. Auf die Spur gekommen war ihm die Polizei durch DNA-Spuren, die er am Tatort hinterlassen hatte.

Das Gericht berücksichtigte zu Gunsten des Angeklagten seine Gesamtsituation, also dass er obdachlos und durch Drogen enthemmt war. Aber seine vielen, einschlägigen Vorstrafen und dass er mehrfach Haftstrafen verbüßt hatte und auch derzeit solche verbüßt, wirkten zu seinen Ungunsten. Die Strafe konnte nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden. Der Mann nahm das Urteil an.