Wer mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln unterwegs ist, kann ab Juni besonders günstig fahren. Denn dann wird es auch in Pirmasens das Neun-Euro-Ticket geben, wie die Stadtwerke mitteilen.

Ab Juni können Fahrgäste für neun Euro einen Monat lang den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Beschlossen hatte dieses Ticket die Bundesregierung, die damit Bürger angesichts der steigenden Energiekosten entlasten will. Dieses Angebot für Bus und Bahn soll am 1. Juni starten und voraussichtlich bundesweit gültig sein. Insgesamt sollen diese Monatstickets von Juni bis August verfügbar sein. Zustimmen muss noch der Bundesrat, der am 20. Mai tagen wird.

In Pirmasens verzeichnen die Verkehrsbetriebe bereits eine täglich steigende Nachfrage nach den günstigen Tickets in den Bussen und auch in der Mobilitätszentrale im Bürger-Service-Center am Exerzierplatz, wie die Stadtwerke mitteilen. Sofern der Bundesrat zustimmt, wird das Ticket ausgegeben als persönliche Monatskarte. Diese ist nur für Menschen und nicht für Tiere erhältlich. Kinder ab sechs Jahren benötigen ein eigenes Neun-Euro-Ticket. Das Ticket wird nur vom 1. Juni bis einschließlich 31. August angeboten und kann dann zu jeder Zeit erworben werden. Gültig ist das Ticket im gewählten Kalendermonat ab dem Monatsersten. Wer sein Ticket voll auskosten möchte, sollte es somit zum Monatsbeginn kaufen, da ein Laufzeitbeginn ab Kaufdatum nicht möglich ist. Es wird immer zurückdatiert. Wer also die vollen drei Monate günstig unterwegs sein möchte, benötigt für jeden der drei Monate jeweils ein Neun-Euro-Ticket und gibt dafür maximal 27 Euro aus. Das Ticket gilt bundesweit für Fahrten mit dem Nahverkehr – also in Bahn und im Bus – in der 2. Klasse. Es gilt nicht in den Zügen des Fernverkehrs, also beispielsweise im ICE, IC oder EC.

Digital und analog zu bekommen

Der Verkaufsstart steht noch nicht fest. Aufgrund der hohen Nachfragen wird es aller Voraussicht nach einen Vorverkauf geben. Interessenten können das Neun-Euro-Ticket dann über mehrere Kanäle beziehen. Digital gibt es das Ticket als Handy-Ticket für das Smartphone in den Apps DB Navigator und rnv/VRN Handy-Ticket, per App eTarif und im Online-Shop der rnv. Analog ist das Ticket zu erhalten in den Mobilitätszentralen (in Pirmasens im Bürger-Service-Center am Exerzierplatz) und innerstädtisch in allen Bussen, in den personalbedienten Verkaufsstellen der Verkehrsunternehmen, an DB-Automaten sowie an Automaten der rnv. Wer bereits ein Jahreskarten-Abo besitzt, kann dieses wie gewohnt weiter nutzen. Der Preis des Abos wird für die Dauer des Aktionszeitraums für die 2. Klasse auf neun Euro pro Monat reduziert und für Fahrten mit dem Nahverkehr bundesweit anerkannt. Jahreskarten-Abo-Besitzern werden neun Euro pro Monat abgebucht.