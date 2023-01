Am Samstag, 7. Januar, 18 Uhr, findet das festlich-beschwingte Neujahrskonzert in der Alten Kirche in Vinningen mit den Ensembles Prisma und Silvertunes statt.

Das Gesangsensemble Prisma besteht aus Johanna und Julius Wingerter sowie Cosima und Maximilian Viellehner-Logiewa und kommt aus dem Mainzer Umland, wo sie sich an der Musikhochschule kennenlernten. Sie sangen bereits in kleineren Konstellationen und treten erst seit kurzem als Quartett auf. Begleitet werden sie von Philipp Klein, einem Kirchenmusiker aus dem Raum Bad Kreuznach, an Orgel, Cembalo und Klavier. Zu hören sind das „Gloria in D“ von Antonio Vivaldi und eine Mischung aus alten und neuen festlich-weihnachtlichen Klassikern. Sie werden von kleinen Ausschnitten aus Händels „Messias“ eingeleitet. Dazu kommen Stücke aus den Opern „Hänsel und Gretel“ und „Lakmé“ und Lieder der Comedian Harmonists.

Das Querflötenensemble Silvertunes ist ein Quintett, es wurde vor einigen Jahren gegründet, um ein Forum zum Musizieren zu bieten, zunächst unter dem Dachverband der Kreismusikschule in Pirmasens. Kerstin Strauch, Beate Link, Joanna Whittaker-Simon, Manuela Schwarz-Thomas und Helma Terres sind in der lokalen Musikszene bekannt durch Auftritte mit dem VHS-Orchester in Pirmasens und – in anderer Zusammensetzung – 2019 in der Alten Kirche in Vinningen. Das Ensemble spielt am Samstag klassische Stücke von Bach und Dvorak sowie moderne wie „Strong and Happy“ von Joachim Johow, das für diese Besetzung komponiert wurde. Der Eintritt ist frei.