Das Projekt einer Wohnanlage im Neufferpark beschäftigt die Pirmasenser und soll deshalb in einem größeren Rahmen öffentlich vorgestellt werden. Oberbürgermeister Markus Zwick berichtete im Stadtrat von einer lebendigen Diskussion zu der Idee von Bernd Hummel, der neben einem großen Parkhaus am Parkrand die Parkvilla sanieren will und am unteren Parkbereich 30 Wohnungen bauen will. Die Diskussion findet Zwick begrüßenswert, allerdings gebe es viele Irrtümer und Fehlinformationen. Mit dem Investor Bernd Hummel werde dabei nicht gut umgegangen. „Die Leute kennen das Projekt gar nicht“, so Zwicks Eindruck. Deshalb soll es eine Informationsveranstaltung für die Bürger in der Festhalle geben, bei der Hummel zusammen mit seinem Architekten das Projekt vorstellen will. Einen Termin gibt es noch nicht.