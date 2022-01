Die SPD im Stadtrat will sich noch nicht festlegen, was die künftige Gestaltung des Neufferparks angeht. SPD-Sprecher Sebastian Tilly kündigt an, sich zunächst bei dem Entwickler über dessen Pläne zu informieren.

Bernd Hummel hat sich, wie mehrfach berichtet, auf Anregung von OB Markus Zwick (CDU) Gedanken zum Neufferpark gemacht. Er kann sich vorstellen, das sanierungsbedürftige Teehaus wieder in Schuss zu bringen, will aber auch am Rand des Parks Wohneinheiten bauen. Außerdem schwebt ihm ein an den Park angrenzendes Parkhaus vor. Während CDU, FDP und FWB sich hinter die Pläne gestellt haben, lehnen die Grünen als Koalitionspartner die Idee gänzlich ab.

„Wir sind durchaus überrascht von der vorschnellen Festlegung der Rathauskoalition bei der Entscheidung zum Projekt der geplanten Umgestaltung des Neufferparks“, sagt Tilly. Die „zerstrittene Rathauskoalition“ habe sich in Teilen vorschnell festgelegt, während der andere Teil der Koalition das Projekt vollumfänglich ablehne. Gleichzeitig verkünde man jedoch vollmundig, dass die Koalition nicht zerstritten sei. „Wohin uns die Entwicklung von Ideen und deren weitere Fortschreibung gebracht hat, sieht man an der niemals realisierten Stadtgalerie, dem Vorzeigeprojekt der Reaktivierung der Kaufhalle und der nun abgeschlossenen Schulrochade“, merkt Tilly an. Die SPD wolle keinen Freifahrtschein für irgendein Projekt geben. Daher wolle sich seine Fraktion mit dem Entwickler vor Ort treffen und offene Fragen klären.