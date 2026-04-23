Seit vielen Jahren etabliert ist die Berufsinformationsbörse (BIB) in der Pirmasenser Messe. Jetzt soll sie durch eine City-BIB ergänzt werden.

Kein Ersatz, sondern eine sinnvolle Ergänzung sehen die beiden BIB-Organisatoren Uwe Bernhardt (Assistent des Verwaltungsdirektors im Städtischen Krankenhaus) und Werner Lelle (Bereichsleiter U25 beim Internationalen Bund in Pirmasens) in ihren Plänen für die sogenannte City-BIB. „Die City-BIB gibt es als Überlegung schon seit der Corona-Zeit, nur gab es bislang keine Kapazitäten, um sie umzusetzen“, macht Bernhardt deutlich, dass sie der Orga-Kreis der Berufsinformationsbörse schon seit einigen Jahren verfolgt. Allerdings hat es schlicht und einfach an den notwendigen Kapaziäten gemangelt, um eine zweite Ausbildungsmesse zu organisieren, ergänzt Lelle: „Wir arbeiten in Pirmasens ehrenamtlich, aus diesem Grund konnten wir die Pläne noch nicht verwirklichen.“ Alle anderen Ausbildungsmessen in der Region würden hauptamtlich organisiert, entweder von der Agentur für Arbeit oder von Kommunen. Pirmasens gehe seit vielen Jahren einen anderen Weg, um Kosten zu sparen, die ansonsten von den Unternehmen aufgebracht werden müssten. Nur durch das ehrenamtliche Engagement sei es möglich, dass die BIB-Teilnahme kostenlos ist, was es auch kleineren Firmen ermögliche, sich dort zu engagieren.

Bei der City-BIB wollen die Organisatoren tageweise in Leerstände in der Fußgängerzone gehen, um für kurze Zeit die Ausbildungsmöglichkeiten in den Unternehmen zu präsenteren. Was wollen die BIB-Macher mit diesem Zusatzangebot erreichen? „Der Gedanke hinter der City-BIB: Die bekannte Berufsinformationsbörse ist ein Pflichtprogramm für Schüler, im Nachgang soll die City-BIB als zweites Angebot zur Vertiefung der Kontakte dienen, indem sich die Schüler mit ihren Eltern noch einmal genauer anschauen, was die Unternehmen bieten“, beschreibt Bernhardt den Sinn und Zweck einer zweiten Unternehmenspräsentation. Er sieht sich durch statistische Erhebungen des Pirmasenser Bildungsbüros während der jüngsten Berufsinformationsbörse bestätigt: Diese haben ergeben, dass bei der Entscheidungsfindung der Schüler an zweiter Stelle Eltern und Familie genannt wurden. Bernhardt: „Mit der City-BIB können wir die Eltern in den Prozess der Entscheidungsfindung einbinden.“

Bei der City-BIB sollen Unternehmen ihre Ausbildungsmöglichkeiten in Leerständen in der Fußgängerzone präsentieren. Foto: Martin Seebald

City-BIB-Testlauf zusammen mit der City-Kreativvitti

In diesem Jahr soll der City-BIB-Testlauf stattfinden, was durch einen Zufall zustande gekommen ist. Wirtschaftsförderung Mark Schlick ist während der Vorbereitungen für seine City-Kreativvitti am 12. September auf den BIB-Orga-Kreis zugekommen, ob er nicht am gleichen Samstag mit in die Leerstände in der Innenstadt gehen will, berichtet Bernhardt: „Wir würden uns mit Info-Ständen von Unternehmen einklinken. Dieses Angebot ist interessant für uns, weil wir die City-BIB ausprobieren können.“ Zwar habe der Testlauf den Nachteil, dass der Termin der City-Kreativvitti vor der regulären Berufsinformationsbörse in der Messe am 18. September liegt, so Bernhardt weiter, „aber wir hätten sie zum ersten Mal etabliert.“ Die City-BIB soll über die Strukturen des BIB-Orga-Teams angeboten werden und wie die reguläre BIB kostenlos sein. Für Lelle profitieren Unternehmen und die Stadt gleichermaßen von diesem neuen Angebot: „Mit der City-BIB könnten kurzzeitig die Leerstände in der Innenstadt gefüllt werden, diese würde dadurch wiederum belebt. Und wir können mit der City-BIB können andere Menschen ansprechen.“

Unternehmen für BIB-Engagement gesucht

Während der Orga-Kreis mit der City-BIB Neuland betritt, geht die reguläre Berufsinformationsbörse am 18. September in ihr 19. Jahr. Momentan haben die Organisatoren 59 Zusagen von Unternehmen, informiert Lelle: „Das ist etwa die Hälfte dessen, was wir brauchen.“ Diese Zahl sei aber ganz normal für ein halbes Jahr vor dem Messetermin, da werde sich noch einiges tun. „Wir arbeiten daran, dass wir weitere Unternemen gewinnen“, so Lelle, der auf das Anmeldeformular auf der BIB-Website verweist.

Bringt ein BIB-Engagement den beteiligten Unternehmen überhaupt etwas für die Nachwuchsgewinnung? Für Lelle ist das keine Frage, wenn eine Bedingung erfüllt ist: Die Unternehmen müssen den 3000 bis 3500 Schülern, die an diesem dritten Freitag im September durch die Messehallen ziehen, auch etwas bieten. „Die Erfahrung hat gezeigt, dass es besser geworden ist in den vergangenen Jahren, denn die Unternehmen bieten auch mehr als in den ersten Jahren“, wird der Mitorganisator deutlich: „Wenn ich nur Flyer verteile und Kulis zum Abgreifen habe, dann bringt das nicht viel.“

3000 bis 3500 Schüler informieren sich in jedem Jahr auf der Berufsinformationsbörse in der Pirmasenser Messe über Ausbildungsmöglichkeiten. Foto: Margret Germann

Beide Seiten müssen motiviert und vorbereitet sein

Allerdings seien auch die Schulen gefordert, die Berufsinformationsbörse ernst zu nehmen. „Wenn in der Schule der BIB-Besuch zu wenig vorbereitet wird, dann führt das auch nicht zum Erfolg“, betont Lelle. Es gebe Schulen, die sich richtig Mühe geben, die mit den Schülern Bewerbungsflyer erarbeiten, die diese bei den Unternehmensständen abgeben können: „Und andere unternehmen überhaupt nichts, dann wird das auch nichts auf der BIB.“ Auf beiden Seiten gelte: „Man muss es wollen, es muss Motivation und Vorbereitung vorhanden sein, dann wird die BIB zum Erfolg.“ Auf beiden Seiten sei leicht zu erkennen am BIB-Tag, ob sie das Ernst nehmen, ergänzt Bernhardt, der für die Veranstaltung eine Lanze bricht: „Für die Region ist die BIB ein Segen, wenn es um Ausbildung geht.“

Wenn Lelle vermisst, und das schon seit Jahren: das Handwerk. „Mit ist klar, dass es für Kleinstunternehmen schwierig ist, dafür einen Tag zu opfern, aber über die Handwerkskammer wäre es möglich, das Handwerk zu präsentieren“, ist sich der BIB-Organisator sicher: „Gerade für das Handwerk ist die City-BIB an einem Samstag eine interessante Alternative.“

Ein wichtiger Baustein für Nachwuchsgewinnung

Dass die Berufsbildungsbörse nicht alleine die Nachwuchsprobleme löst, ist Bernhardt sicher. Aber aus seiner Arbeit im Krankenhaus weiß er, dass sie ein wichtiger Baustein ist: „Wir haben über die BIB viele Anfragen für ein Praktikum und Bewerbungen für eine Ausbildung. Wir brauchen im Krankenhaus jährlich 80 bis 90 Auszubildende, daher haben wir ein breit gefächertes Engagement für die Nachwuchsgewinnung – von der BIB über Schulbesuche bis zu Speed-Dating-Veranstaltungen im Krankenhaus. Am Ende können wir etwa 95 Prozent der Ausbildungsstellen besetzen.“