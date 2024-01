Mario Feick wird gemeinsam mit Kai Hildebrandt in der kommenden Saison den SV Erlenbrunn trainieren.

Hildebrandt (37) war beim SVE bisher Co-Spielertrainer unter dem im Sommer zum FC Ruppertsweiler wechselnden Oliver Reich. Der zweite bisherige Co-Trainer, Martin Grünwald, steht auf eigenem Wunsch hin, so SVE-Sportvorstand Bernd Metzmann, künftig nur noch als Spieler zur Verfügung.

Der frühere Verbands- und Landesligaspieler Feick (35), der zurzeit in der A-Klasse beim abstiegsgefährdeten FK Clausen am Ball ist und dort Anfang Oktober sein Traineramt aufgab, war einst Hildebrandts Mannschaftskollege bei der SG Rieschweiler.

A-Junioren in den Herrenbereich integrieren

„Die vorrangige Aufgabe der beiden Spielertrainer wird es sein, die in den nächsten beiden Jahren in den Herrenbereich aufrückenden A-Junioren zu integrieren und zu entwickeln“, sagte Metzmann. Bereits mit Beginn der Saison seien bereits vier ganz junge Spieler in das Mannschaftsgefüge des aktuellen Tabellenzehnten der B-Klasse Ost eingebaut worden. Metzmann: „Die sind trainingsfleißig und Stammkräfte.“