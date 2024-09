Wo steht Pirmasens und wo will die Stadt hin? Wie sieht eine nachhaltige und zukunftsorientierte Stadtentwicklung aus? Solche Fragen soll das neue Stadtleitbild beantworten, in dem die wesentlichen Werte, Visionen und Ziele festgeschrieben werden. Die Beteiligung der Pirmasenser ist ausdrücklich gewünscht. Geplant sind eine Bürgerbefragung und zahlreiche Workshops. Alle Veranstaltungen sind öffentlich. Je mehr Akteure sich in die Entwicklung des Leitbildes aktiv einbringen, desto stärker wird das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Stadtgesellschaft und in das Vertrauen in die Entscheidungen der Verwaltung, betont die Stadt, die gemeinsam mit dem Marketingverein diesen Prozess angestoßen hat. Den Auftakt bildet eine Infoveranstaltung am Dienstag, 10. September, ab 18 Uhr in der Festhalle.

Am Mittwoch, 11. September, startet dann auf der Homepage der Stadt eine Online-Befragung zum Leitbild. Teilnehmer haben die Möglichkeit, offene und geschlossene Fragen zu fünf Lebensqualitäten zu beantworten. Die Ergebnisse werden am 30. Oktober in einem Bürgerforum präsentiert. Ab November finden fünf verschiedene Themenworkshops statt. Voraussichtlich im Januar 2025 soll das neue Stadtleitbild der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Das angestrebte Leitbild soll Pirmasens als Ganzes umfassen – mit all seinen relevanten Lebens- und Aufgabenbereichen. Hierfür werden die wesentlichen Entwicklungsfelder definiert. Ziel ist es, die Identität von Pirmasens zu stärken und zusammen mit der Stadtgesellschaft eine gemeinsame Vision zu entwickeln. Das entstehende Strategiepapier soll bei Entscheidungen eine wertvolle Orientierung bieten und Schwerpunkte für das weitere Handeln setzen.