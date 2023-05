Für viele Zweibrücker ist es immer noch die alte Kaufhalle, nicht das City Outlet: das Gebäude am Busbahnhof. Nun sollen die Zweibrücker Ideen sammeln, wie das Gebäude zur Begegnungsstätte werden könnte.

Von der Idee über die Planung und Zeichnung bis hin zur Fertigung und zum Verkauf: Bei der Schülerfirma „BBS Kreativ“ entwerfen, produzieren und vermarkten Schüler der Berufsbildenden Schule ihre selbst hergestellten Produkte. Am Wochenende präsentieren sie ihre Handarbeiten auf der Lebensart-Messe.

Von Zweibrücken nach London und Berlin fliegen, das war einmal. Am Sonntag zeigt eine Ausstellung, wie sich der Zweibrücker Flughafen in seinen 70 Jahren verändert hat.

Ins Mittelalter verreisen können Besucher am Wochenende beim Burgfest in Merzalben. Rittern, Gaukler, Musiker, Handwerker und mehr sorgen für Unterhaltung. Eine Premiere gibt es für Pferde.

20 Jahre lang hatte er sein Zuhause im Saarbrücker Zoo. Obwohl er eigentlich Wiener war. Nun ist Giraffenbulle Yaris tot.

Mit den Wanderwegen, aber auch mit Radwegen und Einkehrmöglichkeiten kann die Verbandsgemeinde Rodalben aus Sicht der neuen Touristik-Fachfrau punkten.

Der Oberauerbacher Kindergarten hat eine besondere Auszeichnung bekommen.

Wer nächstes Jahr auf der Internetplattform „Kulturlandschaft digital“ (Kuladig) rumstöbert, wird dort einen Rundgang zur Pirmasenser Industriegeschichte finden. Am Mittwoch kam die Leitung von Kuladig Rheinland-Pfalz in die Stadt, um erste Details vor Ort zu besprechen. Die Kuladig-Macher waren überrascht, was schon an Vorarbeit geleistet wurde.

Der EHC Zweibrücken hat nach 2017 seine zweite Meisterschaft in der Eishockey-Regionalliga Südwest gewonnen. Dabei hatte die Spielzeit gar nicht so gut begonnen.