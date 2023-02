Das neue GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, das heftiger Kritik ausgesetzt war, hat auf die Pirmasenser Hebammen keine Auswirkungen – egal, in welcher Form es am Ende umgesetzt wird. Das sagt Gabriele Kuntz, Geschäftsführerin des Hebammenhauses, das eng mit dem Städtischen Krankenhaus in Pirmasens zusammenarbeitet. Die freiberuflichen Hebammen arbeiten im Kreißsaal, aber nicht in der Pflege auf der Wochenbettstation, deshalb beträfen sie geplante Änderungen im Pflegebudget der Krankenhäuser nicht. Somit seien künftig nicht weniger Hebammen im Städtischen Krankenhaus anzutreffen als sonst. Nach einem öffentlichen Aufschrei hatte sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach entschieden, die Hebammen doch nicht aus dem Pflegebudget zu streichen.

Zu den Corona-Maßnahmen sagte Kuntz, ihr Team habe gute Erfahrungen mit der Maskenpflicht gemacht. Die Hebammen tragen FFP2-Masken, während sie eine Frau bei der Geburt begleiten. Die Schwangeren trugen die ganze Pandemie hindurch keine Maske im Kreißsaal. War eine werdende Mutter zuvor positiv auf Corona getestet worden, stiegen die Hebammen um auf FFP3-Masken. Das funktionierte gut, sagt Kuntz. „Keine Hebamme hat sich in den drei Jahren bei einer Frau unter der Geburt angesteckt." Nur im privaten Umfeld seien die Hebammen erkrankt.