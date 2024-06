Zum April hat die VR-Bank Südwestpfalz ihre Bankgebühren erhöht, aber zugleich für Bestandskunden ein neues sogenanntes Hausbankmodell eingeführt. Vereinfacht gesagt können die Kunden die Gebührensteigerungen abfangen, indem sie „Sterne“ sammeln. Die gibt es beispielsweise, wenn man Konten, Kredite oder Versicherungen bei der Bank hat. Belohnt wird also bei dem Bonusprogramm, wer viele Geschäfte mit der Bank tätigt. Die Bank hatte dazu erklärt, dass im neuen Modell viele Kunden fortan weniger Gebühren zahlten als bisher.

Das neue Modell hat bislang jedoch nicht alle Kunden überzeugt. Aufgrund eines Urteils des Bundesgerichtshofs müssen Geldinstitute schriftlich die Zustimmung ihrer Kunden einholen, ehe sie beispielsweise neue Kontomodelle einführen. Wie die VR-Bank auf Nachfrage mitteilt, hätten sich bislang 80 Prozent der Kunden mit dem neuen Modell einverstanden erklärt. Demnach hat jeder Fünfte noch nicht unterschrieben. Die Bank bewertet die 80 Prozent positiv: Das sei „in der Zeit ein wirklich gutes Ergebnis“, heißt es. Viele Kunden hätten sich über die Neuerungen informiert und sich beraten lassen, man bekomme viele positive Rückmeldungen. Es gebe durch das neue Modell nicht mehr Kündigungen als sonst: Es seien „keine Besonderheiten oder deutlichen Veränderungen“ zu beobachten, erklärt die Bank auf Nachfrage.

Bank: „Wollen Kontoauflösung vermeiden“

Doch was ist mit den Kunden, die man bislang nicht vom neuen Modell überzeugen konnte? Man sei „sehr daran interessiert, alle Kunden mitzunehmen, weshalb es verschiedene Etappen gibt. Keineswegs wird das Konto sofort aufgelöst oder ähnliches“, versichert die Bank. Die Kunden würden vielmehr per Post und an den Geldautomaten an das neue Modell erinnert. Man wolle ihnen dabei auch „genügend Bedenkzeit einräumen“. Tatsächlich bedeutet dies: Wer dem neuen Konstrukt nicht zustimmt, zahlt bislang noch die alten Gebühren. Wobei die Bank jedoch darauf hinweist, dass man dann „die Bankverbindung nicht aufrechterhalten“ könne. Man stehe jedoch „mit umfassender Beratung zur Seite, um eine Kontoauflösung zu vermeiden“.

Aktuell zählt die Bank nach eigenen Angaben 48.600 Kunden. Nicht alle sind vom Hausbankmodell betroffen; Jugendliche und Vereine beispielsweise sind außen vor.