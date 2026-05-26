Wer die Pirmasenser Fußgängerzone für den Modehandel abschreibt, urteilt vorschnell. Für das Modehaus Niebel hat sich eine Nachfolgelösung gefunden.

Nach zehn Jahren endet die Geschichte des Modehauses Niebel am 31. August. Diese Information wurde öffentlich, als im Sommer 2025 bekannt wurde, dass das Unternehmen den Mietvertrag mit Bernd Adler nicht verlängert. Adler hatte an diesem Standort früher selbst ein Modegeschäft betrieben. Weil es keine familiäre Nachfolgelösung gegeben hat, zog sich Adler zurück und fand 2016 in Niebel einen Unternehmer aus der Branche, der das Modehaus weitergeführt hat.

Der Geschäftsmann, der lange für die CDU im Stadtrat saß, kündigte schon vergangenes Jahr an, einen Nachfolger für Niebel zu suchen, am besten aus der Modebranche. Das scheint ihm gelungen zu sein. Hinzu kommt: Der neue Mieter ist in Pirmasens kein Unbekannter.

Dritter Standort in Pirmasens

Es handelt sich um Michael Kauke. Der Unternehmer betreibt Modegeschäfte in Bremen, Bad Salzuflen, Mühlheim am Main und Zweibrücken sowie zwei in Pirmasens: das Kleidsam in der Alleestraße und das ehemalige Modehaus Knüttel im Eingangsbereich der Hauptstraße vom Exerzierplatz kommend. Genau am entgegengesetzten Ende der Fußgängerzone will der Unternehmer nun ein weiteres Modegeschäft eröffnen. Im Gespräch mit dieser Zeitung hat er darüber informiert, dass er und Adler sich einig geworden sind.

Outlet für Damen und Herren

„Ich werde den Standort des Modehauses Niebel übernehmen“, sagte Kauke. Er kündigte zudem an, dort ein Outlet für Damen- und Herrenkleidung einzurichten. Außerdem soll es Schuhe von Bugatti geben. Das neue Geschäft soll auf einer Fläche von 300 Quadratmetern verwirklicht werden – und zwar im Erdgeschoss des Anwesens. Das werde keine Auswirkungen auf seine beiden anderen Geschäfte in Pirmasens haben, sagte Kauke: „Die laufen ganz normal weiter.“

Er habe sich zu diesem Schritt entschlossen, um den unteren Teil der Fußgängerzone neu zu beleben. „Die Innenstadt braucht ein Modegeschäft“, ist Kauke überzeugt. Er wolle dort Markenware anbieten, Ober- und Unterteile soll es geben. Kauke spricht von „Mainstream-Mode“ und meint: „Im neuen Outlet findet jeder etwas, egal wie groß oder klein sein Geldbeutel ist.“ Das sei sein Anspruch für den Laden. Zudem wolle er ein klares Signal setzen: „Es lohnt sich weiterhin, in die Innenstadt zu kommen.“ Der Standort sei mit Blick auf die Historie der Firma Adler und später der Firma Niebel seit Langem eine etablierte Anlaufstelle für Mode in der Stadt. Das solle so bleiben. Wenn die Firma Niebel ausgezogen ist, will Kauke schauen, welche Arbeiten notwendig sind. Eröffnen will er das Outlet spätestens am 1. Oktober: „Aber am liebsten schon früher.“