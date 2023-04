Zwei neue Imbiss-Angebote in unmittelbarer Nachbarschaft bereichern das gastronomische Leben in der Fußgängerzone: Gegenüber der Lutherkirche kümmern sich in der Hauptstraße 45 die Betreiber von „Gute Mutter“ und „Sushi’s Nook“ um das leibliche Wohl ihrer Gäste. Im März eröffnete das Iranische Ehepaar Kamran Bagheri und Nosrat Khosravi seinen Imbiss. Der Name „Gute Mutter“ soll den Kunden ein gutes Gefühl geben und eine gewisse Qualität vermitteln, erzählt die Familie. So werde auch bei einem Imbiss-Klassiker wie Currywurst kein Wasser oder Ketchup verwendet, Fleisch komme vom Metzger, das Brot sei jeden Tag frisch. Täglich von 10 bis 22 Uhr gibt es daneben auch Sandwiches, Burger, Salate, Snacks und Pommes. Seit Oktober bietet nebenan Paul Martschenko Sushi-Spezialitäten. Ursprünglich ein Franchise-Unternehmen aus Kasachstan, ist das Pirmasenser „Sushi“s Nook“ das erste Lokal seiner Art in Deutschland. Eine Auswahl an Einzelkomponenten lässt sich individuell zusammenstellen, Sushi-Menüs, Bowls und Wok-Gerichte komplettieren das Angebot. Offen ist mittwochs bis freitags jeweils von 15 bis 22 Uhr, samstags und sonntags von 13 bis 22 Uhr.