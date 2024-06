Die Pirmasenserin Lisa Blügel hat sich erst vergangenes Jahr mit ihrer abstrakten Kunst selbstständig gemacht. Durch einen Kunstagenten des britischen Magazins „Vogue“ sieht ihre Bilder nun die ganze Welt.

Seit Anfang Juni streiken die Busfahrer an einzelnen Tagen, ohne Vorankündigung. RHEINPFALZ-Leser schildern ihre Erfahrungen. Und berichten von ihren Ängsten.

Nach Jahren als Teeladen, Kleidergeschäft und Feinkost ist das Ladengeschäft in der Bahnhofstraße zum Concept Store „Perlenmaid“ geworden. Sandra Gantert versucht mit Mietregalen und vielen eigenen Produkten ein neues Konzept im Pirmasenser Einzelhandel und bringt einen Hauch Wikingerwelt in die Innenstadt.

Die Emanzipation ist weit fortgeschritten. Von wegen meint unsere Kolumnistin Melanie Müller von Klingspor. Da reicht ein Blick in den Briefkasten.

300 Rottweiler aus der halben Welt werden sich am Wochenende am Eisweiher tummeln. Das Gelände des Pirmasenser Sportvereins (PSV) ist Schauplatz der Rottweiler-Weltsiegerausstellung. Am Sonntag soll der weltweit schönste Rottweiler gekürt werden.

Was bedeutet die Aufnahme des Krankenhausareals in Rodalben in das städtebauliche Entwicklungskonzept? DIE RHEINPFALZ hat nachgehakt: beim Stadtbürgermeister, bei Fraktionsvorsitzenden sowie beim vorerst ausgebremsten Ersteller einer Machbarkeitsstudie.

Vom 14. bis 16. Juni finden die landesweiten Bewegungstage in Rheinland-Pfalz statt. In Zweibrücken gibt es drei Termine von geführten Spaziergängen bis zum Outdoor-Training.

Die Kreistagswahl hat zwei Gewinner: das Bündnis Sahra Wagenknecht, das drei Mandate erhielt, und die AfD, die einen Sitz hinzugewann. Stimmen und Stimmungen.

Die alte Kirche Sankt Peter und Paul in Merzalben ist das Herzstück der Gemeinde. Sie ist ein religiöses Kleinod mit bewegter Geschichte.