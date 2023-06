Die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung (kurz: DBFP) eröffnet am 15. Juni ihr neues Beratungsbüro in der Ringstraße 116 - 118 in Pirmasens, um ihre Dienstleistungen in der Region zu erweitern. Die neue Geschäftsstelle befindet sich nahe der Fußgängerzone gegenüber der ehemaligen Commerzbank-Filiale und will Kunden eine zentrumsnahe Anlaufstelle für ihre Finanzplanungsthemen bieten. Mit der Eröffnung der neuen Filiale möchte die DBFP ihre Präsenz in der Region ausbauen. Die Berater vor Ort werden eine breite Palette von Finanzdienstleistungen anbieten, einschließlich Geldanlagen, Kredite, Versicherungen und Investmentmöglichkeiten, heißt es vom Unternehmen.

„Wir freuen uns, unsere Präsenz in der Region auszubauen und unseren Kunden vor Ort eine qualifizierte Finanzberatung zu bieten“, sagt der in Pirmasens geborene Regionaldirektor Matthias Kästner. Die Eröffnung der neuen Filiale in Pirmasens sei auch ein Ausdruck der Verbundenheit an die Heimatregion des Regionaldirektors der DBFP. Termine finden vor Ort nach vorhergehender Terminvereinbarung statt. Die dbfp ist ein mittelständisch geprägtes Beratungshaus mit dem Fokus auf vermögende Privatkunden. Die Beratungsfelder umfassen die Anlageberatung und Vermögensverwaltung, Vorsorge und Absicherung sowie die Finanzierungsberatung. Nach 14 Jahren am Markt betreut die DBFP heute nach eigenen Angaben mit ihrem Kundenvermögen in Höhe von über einer halben Milliarde Euro. rhp