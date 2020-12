19 Bauplätze könnten am Winzler Ortsausgang Richtung Gersbach ausgewiesen werden, wenn das Baugebiet „Im Stockwald“ die planerischen Hürden nimmt. Das Verfahren ist erst am Anfang, am Montag wurde im Hauptausschuss ein Bebauungsvorschlag vorgestellt. Der Ausschuss begrüßte die Pläne einstimmig.

„Pirmasens ist ein beliebter Wohnstandort geworden, es gibt eine sehr hohe Nachfrage nach Wohnbauland“, sagte Oberbürgermeister Markus Zwick, die Nachfrage übertreffe das Angebot. Gerade die Vororte seien bei Bauinteressenten beliebt. Zwick erinnerte daran, dass der 2009 erschlossene Wohnpark Winzeln mittlerweile mit zehn Neubauten voll belegt sei und eine Ausweisung von Bauland im Innenbereich des Vororts nicht möglich sei. Mit dem Neubaugebiet ließe sich nicht nur die Baulandnachfrage befriedigen, durch die Anbindung über einen Kreisel verspricht sich Zwick eine merkliche Verkehrsberuhigung in der Gersbacher Straße. Der Kreisel war vor einem Jahr ins Gespräch gebracht worden, als Bürgermeister Michael Maas die Pläne für den 2021 vorgesehenen Ausbau der Gersbacher Straße in der Stockwaldhütte vorgestellt hatte. Die Gersbacher Straße war zuvor bereits in den Blickpunkt gerückt, in Winzeln kämpft eine Bürgerinitiative dafür, dass Raser an den Ortseingängen eingebremst werden.

Kreisel soll Neubaugebiet anbinden

Maas hatte damals angekündigt, dass ein Kreisel nur dann möglich ist, wenn damit auch Straßen angebunden werden. Das könnte das Neubaugebiet ermöglichen, das nördlich des Wohnparks Winzeln und nördlich des Friedhofs entstehen könnte. Westlich der Gersbacher Straße könnten zwölf Bauplätze ausgewiesen werden, östlich der Gersbacher Straße sind es sieben. Sie würden über Erschließungsstraßen an den Kreisel angebunden. „Statt der kleinen Lösung gibt es jetzt eine große“, sagte Karsten Schreiner, der Leiter des Stadtplanungsamtes, am Montag im Ausschuss. Weil die Grundstücksverhandlungen im Stockwald richtig gut gelaufen sind – der Stadt seien laut Schreiner sogar Flächen angeboten worden, mit denen sie gar nicht gerechnet habe – könnten dort 19 Bauplätze entstehen.

Der Ortsbeirat Winzeln hat den Vorschlag bereits begrüßt. In einem nächsten Schritt müssen der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet werden. Der Hauptausschuss empfahl dem Stadtrat, diese beiden Verfahren auf den Weg zu bringen.