Depressionen und Ängste gehören zu den häufigsten und am meisten unterschätzten Erkrankungen. Frauen sind davon häufiger betroffen als Männer, ältere Menschen öfter als junge, doch nach wie vor ist beides an Tabuthema. Die Pirmasenserin Ursula Kuntz hat eine Selbsthilfegruppe für betroffene Frauen gegründet, die Mut machen und Trost spenden möchte.

Angst hat jeder Mensch. Sie ist zu unserem Schutz da – aber sie kann krank machen. Keine psychische Störung wird in Deutschland häufiger diagnostiziert, über kaum eine Krankheit wird weniger gesprochen. Ähnlich sieht es mit Depressionen aus: In Deutschland sind offiziell 11,3 Prozent der Frauen und 5,1 Prozent der Männer an Depressionen erkrankt. Eine von ihnen ist Ursula Kuntz, die anderen betroffenen Frauen die Möglichkeit geben möchte, sich über ihre Erkrankung auszutauschen und ihnen zu zeigen, dass sie nicht allein sind. „Ich habe bis vor Corona schon einmal eine ähnliche Selbsthilfegruppe in Zweibrücken geleitet, allerdings hat sich das mit Beginn der Pandemie zerschlagen. Viele hatten Panik vor dem Virus, letztlich auch ich“, sagt sie.

Die Erfahrungswerte aus Zweibrücken nimmt Ursula Kuntz mit in ihre Heimatstadt Pirmasens. „Es hat sich gezeigt, dass Gespräche depressiven und ängstlichen Frauen ungemein helfen. Viele leben isoliert und haben keine Ansprechpartner, wenn es ihnen schlecht geht. Das möchte ich ändern“, so Kuntz. In Pirmasens sei ihre Gruppe die erste und einzige ihrer Art. „Es ist nicht so einfach, jemanden zu finden, der eine solche Gruppe leiten möchte. Anfangs haben auch die Betroffenen Hemmungen, sich zu öffnen – aber meistens legt sich das ganz schnell“, weiß sie. Dass Depressionen und Angst mittlerweile zu Volkskrankheiten geworden sind, liegt für Kuntz an der gegenwärtigen Gesellschaft. „Es gibt leider immer seltener ein Wir-Gefühl. Der Mensch steht für sich allein, ist anonym. In der heutigen Zeit geht es oftmals nur um Konsum. Auch Menschen werden konsumiert und das macht auf Dauer krank“, sagt sie.

Halt und Unterstützung geben

Ihre Selbsthilfegruppe sieht Kuntz als eine wichtige und sinnvolle Ergänzung zur medikamentösen und/oder psychotherapeutischen Behandlung. „Bei solch einer Selbsthilfegruppe gibt es die Möglichkeit, sich mit anderen Frauen über die Erkrankung auszutauschen und von den Erfahrungen anderer zu profitieren – beispielsweise zu Behandlungsmöglichkeiten und -erfolgen oder zum Umgang mit der Erkrankung. Zudem kann man sich gegenseitig auch ein Stück weit Halt und Unterstützung geben“, so Kuntz weiter.

Info

Ab sofort trifft sich die Selbsthilfegruppe Depression und Angst immer donnerstags ab 17 Uhr. Eine Anmeldung ist bei Ursula Kuntz, Telefon 06331 74139, erforderlich. Der Treffpunkt wird im Telefonat mitgeteilt.