Bei der Suche nach Arbeitskräften geht das Diakoniezentrum neue Wege. Es kooperiert dafür jetzt mit der Hochschule Ludwigshafen.

Wer den Pflegeberuf mit einer akademischen Ausbildung verknüpfen möchte, kann das künftig in Pirmasens tun. Als erste Einrichtung in der Südwestpfalz bietet das Diakoniezentrum ein duales Studium für den Bachelor-Studiengang „Pflege“ an. Dabei kooperiert die Einrichtung mit der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen. Einer Mitteilung zufolge erhoffen sich die Verantwortlichen mit diesem praxisnahen Studienangebot einen innovativen Bildungsweg zu schaffen, der wissenschaftliche Qualifikation und berufliche Praxis eng miteinander verbindet.

Die Studierenden sollen dabei von einem dual angelegten Konzept profitieren: Neben der theoretischen Ausbildung an der Hochschule Ludwigshafen erwerben sie praktische Erfahrungen direkt vor Ort. Die Praxiseinsätze finden im Haus Bethanien des Diakoniezentrums Pirmasens statt. Hier sollen die Studierenden gezielt in den beruflichen Alltag integriert und individuell begleitet werden, heißt es.

Stefan Höhn Foto: Seebald

„Als Kooperationspartner gestalten wir die Zukunft der Pflege aktiv mit“, betont Stefan Höhn, Vorstand des Diakoniezentrums. „Wir investieren bewusst in die Fachkräfte von morgen und sehen das Studium als wichtigen Baustein für eine hochwertige und zukunftsorientierte Pflege.“ Eine besondere Rolle im Studium spiele der handelnde Umgang mit pflege- und bezugswissenschaftlichen Erkenntnissen. Studierende sollen lernen, wissenschaftsbasierte Antworten auf die Fragen des Pflegealltags zu finden und so den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Pflegepraxis zu unterstützen.

Augenmerk auf hochwertiger Ausbildung

Darüber hinaus sollen sie ihr Wissen in den Themenbereichen Diabetes, Demenz und chronische Wunden vertiefen und neue, innovative Arbeitsfelder für akademisierte Pflegefachpersonen kennenlernen. Besonderes Augenmerk legt das Diakoniezentrum nach eigener Aussage auf eine qualitativ hochwertige praktische Ausbildung.

Dass Studienangebot richtet sich an Bewerberinnen und Bewerber, die sich für den Pflegeberuf begeistern, heißt es seitens des Diakoniezentrums. Erwartet werden demzufolge Herzblut für die Pflege, Eigeninitiative und Engagement, Offenheit für neue Denkansätze und die Bereitschaft, aktiv an der Weiterentwicklung der Pflege mitzuwirken.

Weitere Informationen

Wer sich für das Angebot interessiert, kann sich direkt an der Hochschule für einen der 30 Studienplätze bewerben. Nach positiver Prüfung der eingereichten Unterlagen erhalten die künftigen Studierenden die vorläufige Zulassung. Mit dieser schließt der Student beziehungsweise die Studentin einen Ausbildungsvertrag mit dem Diakoniezentrum ab. Und ab dem Wintersemester beginnt dann das Studium. Das Diakoniezentrum hat drei Plätze sicher. Gezahlt wird nach Tarif (AVR DD) und Ausbildungsjahr, also analog der generalistischen Pflegeschüler der klassischen Ausbildung.



Am Ende des Studiums steht eine zweiteilige staatliche Prüfung mit der Berufszulassung Pflegefachfrau/Pflegefachmann und dem Zusatz der Heilkundekompetenz. Im Anschluss stehen den Absolventen die Wege in ein Masterstudium und zur Promotion offen.