An der Kaffeetreppe soll ab April jeder, der Lust hat Gärtnern können. Wer dort gärtnert, nimmt an einem bundesweiten Forschungsprojekt teil.

Eigenes Gemüse und Obst wird dann auf einer 100 Quadratmeter großen Parzelle angebaut. Der künftige Pikopark an der Kaffeetreppe hat aber auch Spielbereiche, Ruhezonen sowie den Kleingartenbereich, der bis zu zehn Pirmasensern erlauben soll, im kleinen Maßstab eigenes Gemüse oder Obst anzubauen. Ein Häuschen für die Gartengeräte soll es dort ebenfalls geben, meinte Gartenbauamtsleiter André Jankwitz am Donnerstagabend bei der Präsentation des Projekts. Zum Schutz vor Hunden soll die Fläche eingezäunt werden. Auf Wunsch könnte es auch abgeschlossen werden, um Vandalismus vorzubeugen. Ein Wasseranschluss sorge für Gießmöglichkeiten.

„Es fehlen uns nur noch die Gärtner“, so Jankwitz, der als Beispiel für eine gelungene private Gartenanlage im öffentlichen Raum auf den Wedebrunnen verwies, wo eine Gruppe Anwohner auf einer ähnlich großen Fläche gegärtnert habe, mit Betreuung durch die Kirchbergwerkstatt. Das sei sehr gut angelaufen, aber derzeit versandet, weil die Betreuer der Kirchbergwerkstatt erkrankt seien, berichtete Birgit Deutschmann vom Gartenbauamt. Es sei jedoch nichts zerstört worden, betonte sie. Jankwitz kündigte an, am Wedebrunnen eine Zwischensaat zur Bodenverbesserung einsäen zu lassen, damit die Fläche für die nächsten Gärtner vorbereitet wird.

Stadt besorgt Obstbäume

An der Kaffeetreppe soll es strukturierter zugehen. Die Stadt werde schon mal Obstbäume und Obststräucher anlegen und auch beratend zur Seite stehen, wenn es Probleme mit der wilden Natur gibt. „Es können dort Hochbeete angelegt werden, oder direkt in der Erde angebaut“, lässt Deutschmann die Gestaltungsmöglichkeiten für die Fläche offen. Wie der Garten aufgeteilt wird, sei Sache der Nutzer. „Das ist eine ebene Fläche und gut zugänglich“, meinte Jankwitz. Die einzige Einschränkung sei ein Mindestalter von 18 Jahren.

Das wünsche sich die Berliner Humboldt-Universität, die das Projekt wissenschaftlich begleiten will. Die Wissenschaftler aus der Hauptstadt seien auf die Stadt Pirmasens zugekommen, weil hier schon seit Jahren Erfahrung mit der „Essbaren Stadt“ vorhanden sei. Das ist ein Projekt von Jankwitz, der viele städtische Grünanlagen mit Brokkoli, Mangold, Tomaten oder Grünkohl bepflanzen ließ, das von jedermann gratis geerntet werden durfte. Das Projekt nennt sich Hebedi, was die Abkürzung für „Healthy and Biodiverse Edible Cities“ ist und sich mit „Gesunde und biodiverse, essbare Städte“ übersetzen lässt.

Die vom Bundesforschungsministerium geförderten Wissenschaftler wollen mit Hebedi in Pirmasens untersuchen, wie artenreiche Gemeinschaftsgärtgen zum Verständnis von Artenvielfalt beitragen und ganz konkret zum Wohlbefinden und besserer Gesundheit der Gärtner, die sich bei der Gartenarbeit erholen können. Vor allem die Pflanzenvielfalt soll mehr Erholung als reine Nutzgärten, die auf viel Ertrag getrimmt werden. Die Wissenschaftler werden in regelmäßigen Abständen nach Pirmasens kommen und die Teilnehmer befragen, kündigte Jankwitz an. Teilnehmer erhielten bei Bedarf auch Pflanzen. Das sei Teil des Projektbudgets.

Workshop am 20. März

Am 20. März kommen die Wissenschaftler aus Berlin an die Kaffeetreppen zu einem Workshop mit Interessierten. Der zweieinhalbstündige Workshop beginnt um 15.30 Uhr und ist kostenlos, wie überhaupt das Gärtnern an den Kaffeetreppen die Teilnehmer nichts kosten werde.