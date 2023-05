Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem Wohnpark aus 13 kleinen Bungalows will die Arbeiterwohlfahrt (Awo) am Hauptbahnhof ein ganz neues Angebot an Senioren schaffen. Die Bauarbeiten sind diese Woche angelaufen. Anfang kommenden Jahres soll es fertig sein.

Der Kampfmittelräumdienst war am Mittwoch auf dem Gelände zur Sondierung. Bäume sind schon gefällt und ein Bagger hat bereits einen Teil der Fläche bearbeitet. Die Baugenehmigung sei erteilt,