Wolfgang Klys (67) folgt auf Renate Vogl (73): Bei der konstituierenden Sitzung des Seniorenbeirates Pirmasens wurde der Elektromeister als Nachfolger der bisherigen Vorsitzenden gewählt, die sechs Jahre lang die Geschicke des Gremiums gelenkt hatte.

Im Gespräch mit der RHEINPFALZ sagt der neue Vorsitzende des Seniorenbeirats, Wolfgang Klys, er wolle sich verstärkt darum kümmern, „die vielen einsamen Menschen, die es noch gibt, aus der Isolation heraus in die Gemeinschaft zu holen“. Deshalb müssen seiner Meinung nach die zahlreichen Freizeitangebote im Haus Meinberg noch mehr in den Fokus gerückt werden.

Vieles habe der Seniorenbeirat, der vor 25 Jahren gegründet wurde, in dieser Zeit bewirkt. Das verhehlte auch Oberbürgermeister Markus Zwick nicht, der insbesondere die Verdienste der älteren Mitbürger herausstellte: „Wir haben ihnen viel zu verdanken, denn sie sind und waren die treibende Kraft in der Stadt, aber auch in den Vereinen.“ Nun sei es an der Zeit, für sie etwas zu tun. Gerade Pirmasens mit seiner hohen Altersstruktur profitiere von dem großen Engagement des Seniorenbeirates, der mit viel „Herzblut“ so manche Projekte auf den Weg gebracht hat.

Nachfolge frühzeitig geklärt

Zwick nannte dabei das Amt der Gemeindeschwester plus, die Gründung des Netzwerkes 60 plus, das jetzt beim Seniorenbüro angesiedelt ist, als Anlaufstelle für viele Belange der Menschen, den seniorenfreundlichen Service und nicht zuletzt die Anregung in der Stadt „nette Toiletten“ (nicht nur für ältere Mitbürger) in Kooperation mit Ämtern und Geschäften einzurichten. Dazu teilte der OB mit, dass er bereits einige Verträge unterschrieben habe und so die ersten öffentlichen WCs im Bereich Bahnhofstraße und Fußgängerzone demnächst geöffnet werden.

Renate Vogl, die gemeinsam mit ihren Vorstandskollegen laut Zwick „vorbildliche Arbeit“ geleistet hat, sieht den Beirat auf einem guten Weg: „Im Gespräch mit Gremien aus Zweibrücken und Kaiserslautern wird immer deutlich, dass man uns um diese Erfolge beneidet.“ Ein wichtiger Faktor sei auch, dass der Pirmasenser Beirat Delegierte in die Landesseniorenvertretung entsende. Weil die 73-Jährige nicht mehr kandidiert, hat sie ihre Nachfolge schon im Vorfeld bestens geregelt.

Wolfgang Klys: Jahrelange Erfahrung im Bereich Sport

Wolfgang Klys, seit drei Jahren im Seniorenbeirat und bisher Schriftführer, wurde auf Vorschlag von Renate Vogl einstimmig zum ersten Vorsitzenden gewählt. Der 67-jährige Elektromeister hat in seinem Leben bereits viele Erfahrungen als Vorstandsmitglied unter anderem im Turnverein, dem Westpfalz-Turngau, dem Sportkreis Pfalz sowie dem Stadtsportverband gesammelt. Lob zollte er seiner Vorgängerin: „Da Renate Vogl mich in diese Funktion reinschnuppern ließ, habe ich mich für die Kandidatur entschieden.“ Gute Kontakte zur Stadtspitze habe Klys schon geknüpft. Die habe „stets ein offenes Ohr, wenn wir mit den Problemen der Senioren anklopfen“. So habe er beim Leitbild Pirmasens gerügt, dass die älteren Mitbürger mit dem Online-Fragebogen nicht zurechtkommen. Nun wurden Unterlagen zum schriftlichen Ausfüllen aufgelegt.

Die Arbeit im Seniorenbeirat, die Kooperation mit Werner Schwarz vom Seniorenbüro sowie mit Amtsleiter Gustav Rothhaar und seiner Mitarbeiterin Angela Lelle mache Spaß. Das sei gut, denn „dann wird sie auch gerne gemacht“, meinte der neue Vorsitzende. Mit neuen Kräften wolle man nun ans Werk gehen, „um noch mehr Senioren aus ihrem Sessel herauszuholen und in die Gemeinschaft zu integrieren“.

Die Wahlen

Vorsitzender: Wolfgang Klys; Stellvertreter: Elvira Scherer, Heini Ehrlich; Schriftführerin: Silke Bauer; Stellvertreterin: Andrea Kling. Delegierte für die Landesvertretung: Wolfgang Hendrichs und Andrea Kling; Stellvertreter: Annette Sheriff und Bertram Simon.