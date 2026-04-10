Veränderungen gehören zum Alltag – im Beruf ebenso wie im Privatleben. Damit umzugehen, soll ein neuer Kurs der Volkshochschule Pirmasens helfen.

„Der Kurs ist ein Workshop und kein Frontalvortrag. Kurze verständliche Inhaltsblöcke wechseln sich mit praktischen Übungen und eigenen Fragestellungen der Teilnehmenden ab, bei denen diese aktiv mitarbeiten“, erklärt Sophie Schneiderhöhn-Petry, die den Kurs „Stark im Wandel: agil denken, flexibel handeln“ an der Pirmasenser Volkshochschule durchführt. Es geht um Fragen wie: Was stresst mich eigentlich? Wie kann ich besser Prioritäten setzen? Und wie hilft mir ein agiles Mindset konkret im Alltag?

Der Ansatz von Schneiderhöhn-Petry folgt einem klaren Prinzip: Verstehen, erleben, anwenden. Es geht ihr nicht nur darum, dass Inhalte gehört werden, sondern dass sie unmittelbar ausprobiert werden und auf die eigene Lebenssituation übertragbar sind: „Es geht letztendlich um Handlungsfähigkeit in schwierigen Situationen“.

Für die Volkshochschule ist das Angebot neu, die Inhalte selbst sind jedoch erprobt. Sie basieren auf einem Seminar, das die Dozentin bereits als Coach und in der Arbeit mit Teams durchgeführt hat. Für die Volkshochschule wurde das Konzept kompakter gestaltet und auf eine gemischte Gruppe zugeschnitten – offen für alle, unabhängig von Beruf oder Vorerfahrung. Die Idee für den Kurs kommt nicht von ungefähr. Das Thema Veränderung begleitet die Dozentin schon seit ihrem Studium. In ihrer beruflichen Praxis beobachtet sie immer wieder, wie stark Menschen durch den Alltag gefordert sind. „Es gibt viel Veränderung, viel Druck, oft wenig Klarheit und eine große Hektik“, weiß sie. Ihr Anliegen ist es, Menschen dabei zu unterstützen, einen besseren Umgang damit zu finden – und ihren eigenen Weg zu entwickeln.

Sicherheit im Umgang mit Veränderungen

Fachlich bringt Schneiderhöhn-Petry eine fundierte Grundlage mit: Sie arbeitet sowohl freiberuflich als Systemischer Coach als auch angestellt als Beraterin in der Organisationsentwicklung. Mit einem Masterabschluss in Bildungswissenschaft und einer Ausbildung als Scrum Master (ein Prozessbegleiter, der Teams befähigt, eigenverantwortlich und kundenorientiert zu arbeiten) verbindet sie zwei Perspektiven, die gut zusammenpassen. Diese Kombination fließt direkt in den Kurs ein, um Menschen zu mehr Stärke, Klarheit und Souveränität zu begleiten – besonders im Bereich Stress- und Resilienzmanagement ist das sehr wertvoll.

Ziel des Workshops ist es, den Teilnehmern konkrete Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie sofort nutzen können. Dazu gehören mehr Klarheit im eigenen Denken, ein besseres Verständnis für persönliche Stressauslöser und Strategien für schwierige Situationen. Auch geht es darum, Sicherheit im Umgang mit Veränderungen zu gewinnen. Am Ende steht idealerweise ein Gefühl, das im Alltag oft verloren geht: Ich habe Einfluss auf das, was ich tue.

Der Kurs mit dem Titel „Stark im Wandel: agil denken, flexibel handeln“ richtet sich an alle, die viel um die Ohren haben – ob im Job, in der Familie oder in der Kombination aus beidem. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand gerade erst in den Beruf eingestiegen ist oder bereits eine erfahrene Fachkraft oder Führungsperson ist. Veränderungen betreffen letztlich jeden, und genau das macht auch den Austausch in der Gruppe so wertvoll.

Ein sensibler Punkt bei solchen Formaten ist die Frage nach persönlicher Offenheit, also was die Teilnehmer von sich aus in den Workshop einbringen. Schneiderhöhn-Petry betont, dass niemand gezwungen wird, private Erfahrungen zu teilen. Jeder entscheide selbst, wie viel er preisgeben möchte.

Workshop ist bewusst alltagsnah gehalten

Die Zusammenarbeit mit der Volkshochschule entstand durch den direkten Austausch mit deren Leiter Stanislaw Bayer. Für die Kursleiterin ist es ein wichtiges Signal, dass auch Themen wie mentale Stärke, Selbstreflexion, Klarheit, Souveränität und persönliche Entwicklung ihren Platz im VHS-Programm finden. Denn diese seien keine festen Eigenschaften, sondern ließen sich entwickeln. Dies als Botschaft zu vermitteln, liegt ihr besonders am Herzen. Der Workshop bleibt bewusst alltagsnah und möchte Impulse geben, um langfristig anders mit Herausforderungen umzugehen. Vorkenntnisse werden nicht benötigt.

Info

Kurstermine: Mittwoch, 15. April, und Mittwoch, 6. Mai, von jeweils 18 bis 19.30 Uhr; Adresse: Volkshochschule Pirmasens, Hans-Sachs-Straße 2, 66955 Pirmasens; Telefon: 06331 213647, Internet: www.vhs-pirmasens.de, E-Mail: volkshochschule@pirmasens.de