Trotz rückläufiger Zahlen verunglücken in Deutschland immer noch viele Motorradfahrer. Die Polizeidirektion Pirmasens möchte dem entgegensteuern und hat eigens dafür einen neuen Kontrolltrupp gegründet, der Motorräder in den Fokus nimmt. Die Kontrollen sind vor allem auf Prävention angelegt und sollen dreimal jährlich stattfinden. Die RHEINPFALZ war bei der ersten Kontrolle an einer der beliebtesten Motorradstrecken der Region dabei.