Andreas Langner übernimmt das Traineramt beim Fußball-B-Klasse-Team des TuS Leimen.

„Er ist unser Interimstrainer zumindest bis Ende der Vorrunde“, teilte TuS-Vorsitzender Ulli Herzog der RHEINPFALZ mit. Der bisherige Coach, Ex-Verbandsligaspieler Lukas Müsel, hatte (wie berichtet) aus beruflichen Gründen kurzfristig sein Amt zur Verfügung gestellt, wird allerdings weiter als Spieler zu Verfügung stehen. Der 47-jährige Langner stieg als Spieler mit dem TuS Leimen, seinem Heimatverein, in die A-Klasse und in die Bezirksliga auf, spielte in der Verbandsliga für den FK Clausen und den SV Hermersberg und wurde mit der SG Rieschweiler Landesliga-Meister. Als Spielertrainer gewann er mit dem SV Großsteinhausen die A-Klasse-Meisterschaft, zuletzt (bis Juni 2020) coachte er den FK Clausen.