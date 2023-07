Die Sparkasse Südwestpfalz testet in der Filiale am Zweibrücker Schlossplatz eine Videoüberwachung mit Künstlicher Intelligenz (KI). Die Kamera soll potenzielle Bösewichter von normalen Kunden unterscheiden.

Die von der Zweibrücker CDU geforderte Videoüberwachung des Busbahnhofs und des Alexanderplatzes ist vom Tisch. Laut Stadt gibt das Datenschutzgesetz eine solche Maßnahme nicht her.

Der neue Spielplatz an der Pirmasenser Matzenbergschule ist fertig. Er soll den Schülern in den Pausen, aber auch als Unterrichtsraum dienen. Nachmittags steht er allen Kindern im Viertel offen. Neben Spielgeräten findet sich dort im Sommer was zum Naschen.

Die Erhöhung der Gasspeicherumlage hat für Gaskunden der Stadtwerke Pirmasens keine Auswirkungen. Die Stadtwerke geben die Erhöhung nicht an ihre Kunden weiter.

Mit Kindern für Kinder: Bei Carl Orffs „Carmina Burana“ sangen am Sonntagmittag 180 Pirmasenser Schulkinder mit. Der Inhalt war kindgerecht aufbereitet, dazu gab es ein Schattentheater.

Sie haben es schon wieder getan: Das Gym & Dance Team aus Rodalben hat in Berlin die Deutsche Meisterschaft der Turngruppen gewonnen. Die Junioren gewannen die Bronzemedaille.

Im Deutschen Schuhmuseum in Hauenstein kann man jetzt auch Ja-Sagen. Es ist jetzt eine offizielle Außenstelle des Standesamtes, Trauungen finden neben dem größten Schuh der Welt statt.

Empathie ist ein wichtiges Kriterium für Mitarbeiter, die im Conrad-von-Wendt-Haus in Dahn arbeiten. Denn die Arbeit mit behinderten Menschen ist eine besondere.

Pottschütt-Chef Karl Peter Gries hat Benzin im Blut. Nicht nur Fliegen, sondern auch Rallyefahren gehört zu seinen Leidenschaften. Der RHEINPFALZ erzählt er, worauf es ankommt.